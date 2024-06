Frattesi dall’Inter alla Roma: spunta uno scambio clamoroso

Nuove garanzie dall’Inter per il centrocampista ex Sassuolo mentre la Roma lo tiene ancora d’occhio, in uno scenario di mercato è protagonista dello scambio con Mancini

Partita senza rimpianti l’avventura di Davide Frattesi ad Euro 2024 con la maglia della Nazionale Italiana. Dopo la vittoria ai danni dell’Albania e la sconfitta di misura contro la Spagna – nonostante una prestazione tutt’altro che brillante – il centrocampista dell’Inter sogna di poter incidere ancora nella imminente sfida decisiva del raggruppamento contro la Croazia.

Lui ha tutte le carte per poter cambiare il volto dei novanta minuti di gioco perché in pochi su suolo internazionale condividono la medesima capacità di inserirsi coi tempi giusti negli spazi lasciati aperti dalla difesa avversaria, ma dovrà comunque fare attenzione a dosare le energie rispetto al ruolo che riveste lì in alto a destra nello scacchiere offensivo azzurro. È proprio questa una delle caratteristiche che ha fatto innamorare l’Inter del suo gioiellino di centrocampo ed è verosimile che Simone Inzaghi lo impiegherà con maggiore regolarità a partire dalla prossima stagione, magari al fianco dello stesso Nicolò Barella suo compagno di reparto in Nazionale.

Di questo Frattesi vuol comunque accertarsi, perché non sarebbe più disposto ad esser relegato in panchina per due terzi della durata della stagione. A tal proposito, infatti, il suo agente ha avuto un colloquio diretto con la dirigenza proprio per rilanciare la figura del proprio assistito facendo trasparire le perplessità avute fino a questo momento sul basso minutaggio in nerazzurro. Non che ve ne siano altre, a conti fatti.

Inter e Roma per Frattesi-Mancini, scambio improbabile

Se questa promessa non dovesse esser mantenuta o dovessero saltar fuori delle criticità in corso d’opera, qualcosa potrebbe cambiare nel futuro di Frattesi. Fosse per Daniele De Rossi, lo porterebbe a sé già da prima. Magari proprio a ridosso dell’avvio della nuova stagione sportiva.

La Roma è infatti una delle tante realtà nostrane ad esser ancora interessata alle prestazioni del centrocampista ex Sassuolo, con cui tempo addietro ebbe a che fare in merito a voci di avvicinamento fra le parti prima che giungesse l’acquisto da parte dell’Inter.

In questo scenario di occhiate indiscrete, l’agente Giuseppe Riso è propenso a sostenere gli interessi del proprio assistito e non si esclude che possa incrociare il suo destino con quello di un altro compagno di squadra in Nazionale, ovvero Gianluca Mancini. Inter e Roma si troverebbero faccia a faccia per uno scambio alla pari, accontentando il vecchio sogno del difensore centrale dichiaratamente tifoso nerazzurro. Salvo colpi di scena, però, l’Inter sarebbe davvero restia a procedere con un affare simile. Sia per non perdere Frattesi che per evitare un surplus in difesa attualmente fuori dai piani di mercato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.