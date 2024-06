Inter, fumata bianca in arrivo: rinnovo e poi cessione

Nerazzurri pronti a concludere una nuova operazione in uscita, ecco di chi si tratta

L’Inter ha già incominciato a progettare da diverso tempo la stagione in formato 2024-25. I primi due rinforzi saranno infatti Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a inizio luglio ad Appiano a titolo prettamente gratuito.

Per il resto, l’intenzione dei nerazzurri è chiudere quanto prima per Josep Martinez, portiere che in caso di approdo alla corte di Simone Inzaghi finirà per vestire i panni del vice Sommer nella prossima stagione per poi raccogliere l’eredità dello stesso estremo difensore svizzero nell’annata successiva. Non solo, perché l’intento della dirigenza meneghina è giustamente quello di concludere anche qualche affare in uscita. Di fatto, il primo a cogliere ben presto le proprie valigie da Milano sarà Sebastiano Esposito, calciatore che è pronto a vestire la maglia di un altro club di Serie A, in via temporanea al momento.

Esposito all’Empoli, ci siamo: affare in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto raccontato da ‘Sky Sport’ in queste ultime ore, Sebastiano Esposito è pronto ad accasarsi all’Empoli. Confermate, dunque, le voci di mercato spuntate fuori già nelle scorse settimane.

Facendo riferimento alla medesima fonte, è giunto ormai alle battute finali l’affare tra l’Inter e la formazione toscana, pronta ad accogliere alla propria corte il giovane classe ’02, reduce dall’esperienza trascorsa in prestito al fianco della Sampdoria nella passata stagione. Il giovane prodotto del vivaio nerazzurro si accaserà infatti agli azzurri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ancor prima di legarsi a questo stesso sodalizio, Esposito dovrà però estendere la durata del proprio rapporto collaborativo col club meneghino, visto e considerato che l’ex Basilea e Anderlecht, tra le tante, ha un accordo che lo lega alla società di Viale della Liberazione sino a giugno 2025.

Ammontano a 22, per il resto, i gettoni accumulati dal centravanti originario di Castellammare di Stabia nella scorsa regular season, con l’ormai ex numero 7 dei blucerchiati che è stato in grado di mettere a registro 6 reti e altrettanti assist al fianco della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Andrea Pirlo.