Inter, il Barcellona chiude la trattativa: accordo ufficiale

L’Inter potrebbe averlo seguito credendo di poterlo portare a Milano, ma il Barcellona ha già l’accordo ufficiale

Da anni, l’Inter segue con particolare interesse i prodotti dell’accademia del Barcellona: i catalani riescono infatti sempre a tirar fuori qualche pezzo pregiato. L’unico modo per poter tentare il colpo è anticipare il Barcellona nella firma del primo accordo da professionista. In alternativa, si può provare a piombare sui giovani che arrivano in scadenza, sperando che la sovrabbondanza induca i catalani a distrarsi.

Anche quest’anno, nell’U19 blaugrana e nella seconda squadra del club catalano ci sono vari ragazzi interessanti. Sembra per esempio che l’Inter abbia visionato l’ispano-giapponese Niko Takahashi, terzino sinistro di grande qualità e dall’ottima preparazione tattica, e il centrale senegalese Mikayil Faye (che però costa già sopra i 5 milioni). Piace anche un centrocampista…

Marc Casadó Torras potrebbe davvero essere un nome gradito a Baccin e Ausilio. E, di certo, il ragazzo è stato seguito con interesse dagli osservatori nerazzurri. Non possiamo però sapere se l’Inter abbia mai considerato come realistica l’opportunità di un’offerta. Secondo alcune voci recenti, qualche contatto tramite intermediari potrebbe esserci comunque stato…

L’interesse dell’Inter appare oggi più che mai fine a sé stesso, dato che il Barcellona ha già trovato un accordo di rinnovo con il talento: è ufficiale la firma sul suo primo contratto importante. Il mediano, che vanta già 6 presenze con la prima squadra blaugrana, è famoso tra gli scout già dal 2019, quando ha cominciato a far parlare di sé con la maglia dell’U16 della Spagna.

Casadó si è specializzato nel ruolo di centrocampista difensivo, ma ha giocato anche come difensore centrale e come laterale destro. Ha forza fisica, ritmo, grande visione di gioco e buona capacità di interdizione. Quando deve recuperare il pallone è tenace e potente, ma quando deve gestirlo sa essere calmo e giudizioso. Assomiglia un po’ all’ultimo Brozovic visto all’Inter.

L’Inter si arrende: Casadó firma un accordo ufficiale con il Barcellona

Nato nei pressi di Barcellona, Marc è entrato nell’accademia blaugrana all’età di tredici anni, nel 2016. E nel 2022 era già ad allenarsi con i grandi agli ordini di Xavi. Proprio a luglio 2022 ha prolungato il suo contratto con il club fino all’estate del 2024.

Ha fatto il suo debutto in prima squadra ad agosto 2022, nell’autunno ha giocato anche in Champions. Quando Xavi era insoddisfatto di Kessié, si voltava sempre verso la panchina, accarezzando l’idea di buttare dentro il bambino al posto dell’ex Milan.

Nella stagione 2023-2024 è stato nominato capitano della squadra B del Barcellona. A marzo 2024, dopo due anni, è tornato in campo con i grandi, sostituendo Fort in una partita contro l’Atletico Madrid. Nella stessa stagione ha provato il brivido di giocare in Champions, contro il Viktoria Plzen.

Il piano dei blaugrana per il gioiellino

Marc Casadó Torras farà parte della prima squadra e quindi sarà aggregato agli uomini che Hansi Flick valuterà a nel ritiro precampionato. Il Barcellona ha infatti annunciato nelle scorse ore di aver fatto firmare un rinnovo al giovane centrocampista prodotto della Masia. L’accordo ha durata fino al 30 giugno 2028.

Casadó poteva finire a Milano come parametro zero. Questa almeno poteva essere la suggestione che ha spinto qualche intermediario ad allertare la dirigenza nerazzurra. Il Barça non ha voluto mollare la presa, e in extremis gli ha rinnovato il contratto.

E così, per l’Inter, si esaurisce la speranza di poter mettere le mani su un campioncino che sembra destinato a grandi cose. Se ne riparlerà nel 2028? Sembra un po’ complicato…