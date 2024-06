Nuovo incontro con l’agente: stavolta l’Inter vuole chiudere

Entro il termine della settimana faccia a faccia decisivo con l’entourage di Inzaghi per la chiusura del rinnovo di contratto dell’allenatore, Inter fiduciosa. Mancano gli ultimi dettagli

Gli accordi raggiunti negli scorsi giorni con Nicolò Barella e Lautaro Martinez in merito ai rispettivi rinnovi di contratto è stato soltanto un punto di partenza della lunga campagna estiva di mercato promossa dall’Inter.

Per questioni di progettazione preventiva, gran parte del lavoro è stato svolto prima dell’inizio di Euro 2024 e della Copa America affinché non vi fosse sovrapposizione di intenti e gli stessi calciatori potessero affrontare le sfide in programma con maggiore tranquillità. Eppure, dopo aver chiuso anche gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski a parametro zero, all’appello mancherebbe ancora un ultimo tassello essenziale per completare il puzzle per la prossima stagione. Quello relativo al rinnovo di Simone Inzaghi.

La dirigenza nerazzurra e l’entourage del tecnico hanno da tempo manifestato la volontà di proseguire insieme il cammino vincente aperto qualche stagione fa, ma con il passare delle settimane non mai arrivata una presa di posizione definitiva in relazione alle condizioni economiche che potessero sbloccare tale operazione prioritaria di mercato. Non che vi fosse fretta estrema: l’attuale contratto di Inzaghi riporta infatti giugno 2025 come data di scadenza, tempistica sufficiente per far sì che tutti i discorsi relativi al rinnovo potessero esser trattati senza grosse pressioni.

Inzaghi verso il rinnovo, punto di contatto fra Inter e l’agente Tinti

Sebbene l’allenatore abbia voglia di prolungare la propria esperienza in nerazzurro con la garanzia di un accordo fino a giugno 2027, l’Inter conta di mettere il tecnico nelle condizioni di rinnovare soltanto per un’altra stagione ancora fino a giugno 2026 al fine di ottemperare alle disposizioni in materia economica lanciate dalla nuova proprietà Oaktree. La via di mezzo sembra comunque piuttosto vicina.

Secondo le ultime informazioni giunte, un ulteriore incontro fra dirigenza e l’agente Tullio Tinti si dovrebbe svolgere entro il termine della settimana così da poter raggiungere un accordo che stia bene ad entrambe le parti. Affinché si possa venire incontro alle richieste dell’allenatore, è possibile che venga inserita all’interno della bozza del nuovo contratto l’opzione di rinnovo automatico fino al termine della stagione 2026/2027. Trattando di cifre, invece, dovrebbe sopraggiungere un aumento sensibile dell’ingaggio da 5,5 milioni a circa 6 milioni di euro esclusi eventuali bonus che potrebbero permettere un picco fino ai 7 milioni di euro.