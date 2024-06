Calhanoglu, non è finita. Erede a sorpresa: “Un regista di sostanza”

Le parole di Calhanoglu tranquillizzano in parte l’Inter. Le voci di un suo addio sono sempre attuali e spunta un erede a sorpresa.

“Su di me solo speculazioni. Io sono felice in nerazzurro e voglio vincere con l’Inter“. Con queste parole postate sui propri profili social Calhanoglu ha fatto tirare un piccolo sospiro di sollievo ai tifosi dell’Inter dopo le indiscrezioni sul forte interesse del Bayern Monaco. Ma bisogna dire che, nonostante il chiarimento e la posizione del turco, le voci a livello mediatico di un suo addio restano molto forti.

Ad oggi sicuramente l’addio di Calhanoglu è meno probabile di qualche ora fa, ma il calciomercato estivo è lungo e in casa Inter nessuno è incedibile. Se dovesse arrivare un’offerta importante le cose potrebbero cambiare ancora una volta. E, in caso di addio dell’ex Milan, in queste ore è spuntato un profilo che potrebbe essere davvero interessante per i nerazzurri. Le caratteristiche sono molto simili.

Calciomercato Inter: spunta l’erede di Calhanoglu, i dettagli

Le parole di Calhanoglu suonano come una dichiarazione d’amore del turco nei confronti dell’Inter, ma la storia del calciomercato ci ha insegnato che le cose possono cambiare da un momento all’altro. Nei nerazzurri non c’è nessuno incedibile e in caso di una offerta importante anche la questione della cessione del turco potrebbe riaprirsi. Per questo motivo nei prossimi giorni continueranno ad uscire i nomi sul possibile sostituto dell’ex Milan nello scacchiere di Simone Inzaghi.

E uno dei profili accostati al club campione d’Italia è quello Zubimendi. A farlo è il giornalista Stefano Borghi il quale, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha sottolineato come il giocatore “ha le caratteristiche ideali per poter sostituire Calhanoglu nell’Inter. E’ un centrocampista di sostanza, ma anche di grande qualità. Un leader naturale. L’unico problema è rappresentato dall’inserimento nel nostro calcio: solitamente i registi iberici faticano ad adattarsi“.

In realtà se l’Inter in un futuro volesse fare un tentativo per lo spagnolo c’è anche un altro ostacolo: il costo. Il centrocampista classe 1999 ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. La Real Sociedad, però, potrebbe aprire ad una cessione davanti ad un’offerta di 40.

Ma ad oggi bisogna sottolineare che non c’è nessuna trattativa in corso. L’obiettivo dell’Inter è quello di continuare con Calhanoglu in cabina di regia. Le parole del turco sui social rappresentano una sorta di rassicurazione sulla sua volontà. Poi il calciomercato è lungo e le cose, come abbiamo visto anche in passato, possono cambiare da un momento all’altro.