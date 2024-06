Altro blitz in Germania: Calhanoglu-Bayern, ecco le cifre

Marotta sarà presente sugli spalti di Croazia-Italia e possibile incontro col Bayern per il cartellino di Calhanoglu, concreta alternativa al ben più costoso Palhinha del Fulham

Fra poche il terreno erboso della Red Bull Arena di Lipsia ospiterà il match conclusivo della fase a raggruppamenti di Euro 2024 per la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti e si spera che l’ambiente festante possa portare un pizzico di fortuna agli uomini azzurri. Ben oltre la fortuna, però, servirà una reazione immediata alla partita sottotono giocata e persa contro la Spagna nel turno precedente.

A dare man forte ci sarà una folta presenza di tifosi italiani accompagnati da alcuni volti noti del calcio nostrano, compreso il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. Stando alle ultime informazioni trapelate su ‘Sky Sport’, infatti, l’ex amministratore delegato del club nerazzurro ha fatto registrare la propria presenza su suolo tedesco e siederà in tribuna per l’imminente incontro.

Viva è la sua curiosità di conoscere il destino dell’Italia nel percorso europeo ma non si esclude che il presidente Marotta si trovi in Germania anche per altri affari, relativi al mercato in uscita del club di cui si sta molto parlando nelle ultime ore. Fulcro di questo giro di informazioni è Hakan Calhanoglu, attorno al quale ruota il pressing asfissiante della dirigenza bavarese del Bayern Monaco.

Marotta in Germania e il Bayern stringe per Calhanoglu, affare da 60 milioni

Come noto, il centrocampista turco – attualmente impegnato anch’egli con la Turchia nello stesso raggruppamento del Portogallo ove milita nella seconda posizione in classifica – è da tempo uno degli obiettivi estivi principali di Vincent Kompany per il rafforzamento di un reparto da ritoccare con criterio.

Appena giunta la notizia di un interessamento, l’Inter non avrebbe affatto chiuso le porte per procedere verso un’intesa di massima alle giuste condizioni economiche. Sulla base delle conferme lanciate dal portale locale ‘BILD’, il Bayern avrebbe poi rinforzato la propria presa su Calhanoglu dopo aver recepito la contro-proposta da parte del Fulham per la cessione del primo obiettivo Joao Palhinha intorno ai 70 milioni.

Se dovesse tramontare in via definitiva l’opzione brasiliana, a quel punto il Bayern potrebbe lanciare un’offerta intorno ai 60 milioni in direzione Inter. A quel punto starà soltanto alla dirigenza capire se l’affare potrà andare a buon fine o meno, tenendo in considerazione che Calhanoglu ha vestito nerazzurro a parametro zero e rappresenterebbe una maxi plusvalenza di non poco conto. Con la partenza del turco, l’Inter potrebbe infine fiondarsi sul profilo di Khephren Thuram fratello di Marcus e di ruolo centrocampista. Ma ci sarà comunque da battere la concorrenza della Juventus.