Colpo Cuadrado in Serie A: addio Inter, passa alla rivale

Dopo una sola stagione in nerazzurro, il colombiano è già ai saluti: spunta una pista che porta ad un club di Serie A

Giusto qualche mese prima, nell’aprile del 2023, nel corso di un’infuocata semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter, Juan Cuadrado si era reso protagonista dell’ennesimo episodio che lo aveva reso, per usare un eufemismo, inviso al popolo nerazzurro.

Un pesante battibecco con Samir Handanovic che aveva avuto anche degli strascichi disciplinari. Il sudamericano, al suo ottavo anno con la maglia della grande rivale dei nerazzurri, non era affatto nuovo a comportamenti che lo avevano di fatto reso un idolo del popolo bianconero. Con relativa disistima (per usare un eufemismo) espressa senza troppe remore da tutti i tifosi dell’Inter.

Nella memoria di questi ultimi era infatti rimasto bene impresso il rigore che, nel corso di un Juventus-Inter sul finale della stagione 2021 (con i meneghini guidati da Antobio Conte già Campioni d’Italia aritmeticamente), il colombiano si era furbescamente procurato andando ad incrociare le gambe di un incolpevole Marcelo Brozovic: un episodio che consentì alla rabberciata Juve di Andrea Pirlo di agguantare un’importante qualificazione in Champions League.

Tornando ai fatti del 2023, quando Marotta decise, su suggerimento di Simone Inzaghi, di prelevare a costo zero Cuadrado dalla Juve, ci fu inizialmente una sorta di sollevazione da parte della frangia più ‘calda’ del tifo nerazzurro. Un clima che tuttavia, complice i grandi risultati ottenuti dalla squadra, si fece via via più sereno. Nonostante l’apporto del colombiano a conti fatti sia stato, soprattutto a causa di un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi, quasi nullo.

Cuadrado, è già finita: il giocatore potrebbe tornare a ‘casa’

Dopo aver deciso, nello scorso dicembre, di sottoporsi ad intervento chirurgico al tendine d’Achille per superare il dolore che lo perseguitava da tempo, Cuadrado è sostanzialmente uscito dalle rotazioni del tecnico Inzaghi. Troppo importante la posta in palio in determinati frangenti della stagione per permettersi di fare esperimenti mandando il 36enne in campo magari non al massimo della condizione.

Arrivato all’Inter a parametro zero con un accordo in scadenza il 30 giugno del 2024, il sudamericano non rinnoverà il proprio accordo coi nerazzurri. Pur avendo delle offerte dal Sudamerica e non solo – club brasiliani, argentini e messicani hanno già chiesto informazioni all’entourage del calciatore – Cuadrado potrebbe restare in Italia.

All’orizzonte si prospetta un clamoroso ritorno alla Fiorentina, il club nel quale l’allora giovane esterno – parliamo del triennio 2012-2015 – si fece notare al punto tale da suscitare l’interesse del Chelsea. I toscani dovranno guardarsi dalla concorrenza del Bologna ma soprattutto del Fenerbahce, squadra nella quale milita Edin Dzeko, portato in Turchia dall’agente Alessandro Lucci. Guarda caso lo stesso che cura gli interessi di Cuadrado…