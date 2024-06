Inter, adesso ufficiale: è definitivamente saltata

Niente tournée estiva in Asia per i nerazzurri come preventivato sotto la precedente direzione di Zhang, l’Inter ora programma le prossime amichevoli pre-campionato

Chiusa in positivo una stagione da ricordare per Simone Inzaghi e il resto del gruppo nerazzurro, l’Inter attende adesso la fine dei giochi di Euro 2024 ed in contemporanea della Copa America per riabbracciare i suoi protagonisti all’insegna della programmazione della nuova stagione sportiva. Fra gli obiettivi c’è sicuramente quello di difendere il titolo di Campione d’Italia e rilanciarsi anche in Europa, forte di qualche volto nuovo in squadra e orfana di altri uscenti.

Stando alle ultime ricostruzioni dei prossimi passi del club, stavolta non relativi alle voci di mercato, tale programmazione passerà soprattutto attraverso una revisione degli impegni che avrebbero riempito le giornate del gruppo di Inzaghi nel mezzo dell’estate. È stato infatti confermato che non vi sarà più la tournée estiva programmata tempo addietro dal vecchio CdA della gestione Steven Zhang, secondo la quale l’Inter avrebbe dovuto partire alla volta della Cina intorno alla metà del mese di luglio.

Il gruppo si riunirà dunque il prossimo 13 luglio alla Pinetina di Appiano Gentile inizialmente in numero contenuto di presenze, perché buona parte dei protagonisti saranno di rientro dagli impegni internazionali e avrebbero ancora diritto a scontare qualche ferie extra.

Niente tournée, in programma qualche amichevole pre-campionato per l’Inter

Nella frammentata rosa iniziale ci sarà senza dubbio Mehdi Taremi in arrivo dal Porto mentre non si farà attendere neppure Piotr Zielinski, il quale avrà concluso anzitempo la propria avventura europea con la Polonia dopo l’eliminazione nella fase a gironi.

Una volta che l’Inter si sarà ricompattata nella sua interezza, dovrebbero prendere luogo almeno tre o quattro amichevoli estive come avvenuto anche in passato contro avversari di livello crescente. Partendo da formazioni locali o di categoria inferiore, per passare all’ultimo incontro con una big europea indicativamente una settimana prima dell’avvio dei giochi di campionato della prossima stagione. Da ricordare, altresì, che quest’anno la stagione di Serie A 2024/2025 partirà nel weekend del 17 e 18 agosto. Fino ad allora ripresa di allenamenti, preparazione atletica intensiva e sedute tattiche saranno all’ordine del giorno. Soprattutto per consolidare quanto fatto finora ed inserire al meglio le nuove leve.