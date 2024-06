La Juve piazza il colpo: 15 milioni, Giuntoli lo ‘scippa’ all’Inter

La Juventus mette la freccia e sorpassa l’Inter su un obiettivo di calciomercato. I bianconeri preparano un’offerta di 15 milioni di euro

È sfida tra Inter e Juventus sul calciomercato. Sono diversi gli obiettivi in comune tra le due squadre ed entrambe le dirigenze sono al lavoro per anticipare la concorrenza e regalare il rinforzo al proprio tecnico. Il mercato deve ancora ufficialmente iniziare e per questo motivo non è chiaro chi alla fine vincerà questo duello, ma di certo le strade di Marotta e Giuntoli si incroceranno più di una volta nelle prossime settimane.

E il primo round potrebbe aggiudicarselo il club bianconero. Stando a quanto riferito da Tuttosport, la Juventus in queste ore sta lavorando intensamente per chiudere un colpo e anticipare la concorrenza (tra cui l’Inter). L’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro e presto sono attese novità molto importanti.

In casa Juventus si hanno le idee molto chiare sugli obiettivi futuri. L’intenzione è quella di colmare il gap avuto con l’Inter in questa stagione e per farlo c’è bisogno di rinforzi in tutti i ruoli. Per questo motivo Giuntoli ormai da settimana è al lavoro per consentire a Thiago Motta di avere nel minor tempo possibile la rosa completa. Una accelerazione che potrebbe portare i bianconeri ad anticipare la concorrenza su diversi giocatori e tra i club ‘bruciati’ rischiano di esserci anche i nerazzurri.

Calciomercato Juve: accelerazione improvvisa, Inter anticipata

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la Juventus sta lavorando intensamente per definire l’approdo in bianconero di Khephrem Thuram. Il fratello di Marcus era stato accostato anche all’Inter soprattutto dopo le voci della partenza di Calhanoglu. Ora il turco è destinato ad una permanenza e questo ha portato Marotta a non affondare il colpo sul centrocampista francese.

Una decisione che sembra rappresentare una sorta di via libera definitivo ai bianconeri. La Juve è da tempo sul giocatore del Nizza ed ora si sta provando a trovare l’intesa definitiva (si parla di una operazione intorno ai 15 milioni di euro ndr).

L’eventuale arrivo di Thuram alla Juventus apre una sfida nella sfida tra bianconeri e nerazzurri. Khephrem, infatti, potrebbe essere uno dei principali rivali di Marcus nella corsa allo Scudetto il prossimo anno. Ma questo duello in famiglia avverrà solo se Giuntoli riuscirà ad anticipare la concorrenza e se la stessa Inter non vorrà affondare il colpo magari pensando di ‘sacrificare’ Frattesi in questo calciomercato.