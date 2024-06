Bufera Inter e rabbia Ausilio: alta tensione con l’agente

Sempre più tesi i rapporti tra l’Inter e l’agente di un tesserato. Ausilio ha ribadito la sua posizione ed è possibile un braccio di ferro.

Prime grane per l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, è alta la tensione tra Ausilio e un agente dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi. Il dirigente nerazzurro ha ribadito con forza la volontà del club, ma le idee al momento non combaciano e non possiamo escludere che si possa arrivare ad un braccio di ferro in futuro.

La società nerazzurra, infatti, non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro rispetto alle intenzioni sul proprio tesserato. Ora bisognerà capire se l’agente, dopo lo scontro avuto in questo vertice, ammorbiderà la propria posizione oppure ribadirà quanto detto ad Ausilio nell’incontro.

Se la strada dovesse essere questa, allora il braccio di ferro ad oggi sembrerebbe l’unica ipotesi possibile. Una situazione che tiene in ansia i tifosi nerazzurri considerando che il rischio di rottura non era assolutamente immaginabile fino a qualche giorno fa.

Inter: è scontro tra Ausilio e l’agente

L’Inter ha iniziato questo calciomercato con le idee molto chiare e da parte dei nerazzurri non c’è intenzione di cambiare la propria strategia. Una volontà ribadita da Ausilio anche in questo incontro con l’agente. Per il momento, però, le due strade non coincidono e per questo motivo non possiamo escludere che si arrivi ad un braccio di ferro.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, c’è tensione tra Ausilio e l’agente di Frattesi dopo l’incontro dei giorni scorsi. Riso ha ribadito la volontà del suo assistito di avere un minutaggio maggiore e non vivere una nuova stagione alle spalle di Barella. Il dirigente nerazzurro ha ascoltato le richieste dell’entourage del centrocampista scuola Roma e poi ribadito l’incedibilità del giocatore vista anche la sua importanza per Inzaghi.

Ad aumentare la tensione tra i due anche le parole dette da Riso ai giornalisti subito dopo l’incontro con i nerazzurri. Il procuratore ha riacceso i radar sul proprio assistito e questo non è assolutamente piaciuto ai vertici interisti.

Ora saranno giorni di riflessioni prima di capire come muoversi. Ad oggi per l’Inter il giocatore è incedibile, ma in caso di insistenza dell’agente non è da escludere che l’Inter possa prendere in considerazione una sua partenza in prestito. Una situazione che la Roma segue con molto interesse e i giallorossi potrebbero affondare il colpo in caso di una apertura da parte dei nerazzurri.