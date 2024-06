L’erede di Calhanoglu arriva dal Liverpool, colpo Inter da 35 milioni

In attesa di capire le intenzioni del giocatore turco, Beppe Marotta si cautela col colpo dai Reds: 35 milioni sul piatto

Un fulmine a ciel sereno, inaspettato anche perché teoricamente il calciatore dovrebbe essere concentrato esclusivamente sull’importante kermesse in corso con la sua nazionale. Di cui, oltre ad essere il giocatore più rappresentativo, è anche capitano.

La notizia su una trattativa in corso tra l’entourage di Hakan Calhanoglu e il Bayern Monaco ha rovinato il fine settimana di tanti tifosi nerazzurri. Proprio lui, l’emblema della genialità di Marotta che lo prelevò a parametro zero dal Milan nell’estate del 2021, che si è reinventato playmaker di centrocampo non facendo rimpiangere – anzi, alzando il livello delle prestazioni – Marcelo Brozovic, potrebbe lasciare. Destinazione Bundesliga, come detto.

Il metronomo turco, interprete moderno di un ruolo che lo vede anche pericoloso in zona gol nonché distributore di svariati assist, starebbe flirtando col top club tedesco. Una mossa che ha colto di sorpresa la dirigenza nerazzurra, con la relativa preoccupazione di Simone Inzaghi, che a Calhanoglu ha consegnato da tempo le chiavi del centrocampo, rendendolo il più insostituibile del terzetto di centrocampo.

Per la società meneghina però, nessuno – Lautaro e Barella a parte – è incedibile. Ecco che allora Marotta, preso atto dell’interesse dei bavaresi, avrebbe fissato il prezzo d’uscita: 70 milioni. Una somma che consentirebbe di dare fiato al bilancio senza rinunciare alla solita sontuosa campagna acquisti. Fatta di colpi a ‘zero’ – sono già arrivati Zielinski e Taremi – ma anche di trattative milionarie, leggi Gudmundsson e Martinez, tanto per citare un paio di piste di mercato calde da tempo.

Addio Calhanoglu, l’Inter bussa a casa Reds

22 anni compiuti da poco, enfant prodige del calcio olandese – in maglia oranje vanta già 12 presenze – cresciuto in quella incredibile fucina di talenti che è e resta l’Ajax, Ryan Gravenberch ha già vestito la maglia di tre tra i più prestigiosi club europei.

Quella dei Lanceri, ovviamente, quella dello stesso Bayern Monaco e quella del Liverpool, club nel quale è approdato sul finale della scorsa sessione estiva per 40 milioni. Centrale di centrocampo moderno, abituato sin da giovanissimo a smistare palloni su palloni accompagnando il tutto con una dinamicità appresa dai collaudati dettami della Cantera del suo club d’origine, Gravenberch è un punto fermo del Liverpool dell’era post Klopp.

Se però davvero i bavaresi formalizzassero l’offerta per Calhanoglu nei termini indicati da Marotta, l’Inter avrebbe un buon margine economico per portare l’assalto al classe 2002. 35 milioni è il prezzo d’ordinanza, con possibilità di spingersi a 40 grazie a dei bonus che potrebbero convincere la dirigenza Reds a cedere il loro talento.

Il club nerazzurro drizza le antenne sulla situazione: Gravenberch può rappresentare una sorta di erede del giocatore turco, entrato da tempo nel cuore dei tifosi della Beneamata per le sue prestazioni e per un senso di attaccamento alla maglia – spesso veicolato con atteggiamenti ‘anti milanisti’ – che hanno esaltato il pubblico di San Siro.