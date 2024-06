L’erede di Calhanoglu da Galliani: 15 milioni di euro

L’eventuale successore del forte centrocampista turco, finito in cima alla lista delle preferenze del Bayern Monaco per la mediana, potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Ecco di chi si tratta

A sorpresa, le strade di Hakan Calhanoglu e quella dell’Inter potrebbero finire per separarsi tra soli pochi mesi. Nonostante l’accordo che lega il classe ’94 al club di Viale della Liberazione sino a giugno 2027, c’è la possibilità che il forte centrocampista turco finisca per lasciare Milano in estate, e di conseguenza anche la Serie A.

Ad aver posto massima attenzione sull’ex Milan è stato infatti il Bayern Monaco, club che ha messo per inciso sul proprio taccuino il nome del giovane prodotto del vivaio del Karlsruher, che ha collezionato 135 presenze, 27 reti e 24 assist con indosso la maglia nerazzurra.

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato, il rischio è quello che i bavaresi possano finire per riporre ben presto 60-70 milioni di euro sul tavolo dell’Inter per il cartellino dell’attuale numero 20 del club meneghino, che in quel caso costringerebbe la formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi ad andare in cerca di un sostituto.

E’ quello di Khephren Thuram, a tal proposito, il nome rilanciato nelle scorse ore da ‘La Gazzetta dello Sport’ per quella stessa zona di campo, anche se in realtà sono altri due i profili che sono finiti per essere presi in considerazione dalla squadra neo Campione d’Italia, uno di questi militante quest’oggi nel massimo campionato italiano.

L’Inter pensa a uno tra Pessina e Schouten in caso d’addio a Calhanoglu: l’ex Atalanta è un pallino di Ausilio

Facendo riferimento a quanto raccontato da ‘Il Giorno’ in queste ultime ore, sono quelli di Matteo Pessina e Jerdy Schouten (quest’ultimo monitorato dall’Inter sin dai tempi del Bologna) i nomi a cui starebbe pensando il club di Viale della Liberazione in caso di mancata permanenza di Hakan Calhanoglu a Milano.

Da quel che emerge, uno dei motivi che avrebbe spinto i nerazzurri a prendere in considerazione la candidatura dell’attuale Capitano del Monza non è il solo fatto che il Ds Piero Ausilio conosca lo stesso classe ’97 sin da quando ragazzino, quanto il fatto che proprio quest’ultimo sappia calciare perfettamente i rigori proprio come il possibile partente Calhanoglu. Di 15 milioni di euro la valutazione che ne fa il club brianzolo del proprio numero 32, a differenza dell’attuale numero 22 del Psv, valutato a sua volta sui 25 milioni.