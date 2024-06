Niente Inter, inserimento triplo e salta l’operazione

Affare a rischio in casa nerazzurra, il tecnico Simone Inzaghi rischia infatti di dire addio al colpo in mediana. Ecco di chi si tratta

Al netto degli arrivi di Medhi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano a inizio luglio a costo zero, la volontà dell’Inter è quella di chiudere per un nuovo portiere (in questo caso Josep Martinez, sempre più vicino a vestire di nerazzurro), un centrale di difesa dall’età futuribile, una seconda punta (quale Gudmundsson) e un giovane centrocampista.

A tal proposito, è quello di Tanner Tessmann il nome finito in cima alla lista dei desideri della dirigenza meneghina a partire dalle settimane scorse, profilo in verità monitorato da Marotta e Ausilio già in passato. Il piano della squadra neo Campione d’Italia, che sino a poco tempo fa sembrava essere letteralmente ad un passo dall’ingaggio dello statunitense, sarebbe quello di appropriarsi già in estate dei diritti sulle prestazioni sportive del classe ’01 lasciando però quest’ultimo per un’altra stagione in prestito al Venezia. Uno scenario, questo, che in realtà non scalda minimamente il giovane prodotto del vivaio del North Texas SC.

Di fatto, facendo riferimento a quanto raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’ in queste ultime ore, è ora in stand-by l’affare tra Inter e Venezia per Tessmann, ragion per cui a voler provare a premere sull’acceleratore per il 22enne nato a Birmingham sono altri tre club militanti quest’oggi nel campionato di Serie A.

Tessmann-Inter, affare in stand-by: si inseriscono Como, Parma e Fiorentina

Facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato sono Como, Parma e Fiorentina le società italiane che hanno posto massima attenzione su Tanner Tessmann, obiettivo di mercato dell’Inter.

Le due neopromosse in A, a differenza dei nerazzurri, sarebbero infatti pronte ad offrire un ruolo da titolare al classe ’01, che nel corso della passa stagione ha messo a registro in maglia arancioneroverde 7 gol e 3 assist tra campionato e play-off, numeri che sostanzialmente hanno contribuito alla promozione conquistata sul campo dalla formazione veneta. Di circa 10 milioni di euro la valutazione che ne fa il Venezia del proprio numero 8, legato a sua volta a questo stesso sodalizio da un accordo valido sino a giugno 2025. Quel che resta da capire, intanto, è chi riuscirà a spuntarla alla fine. Certo è, però, che le strade di Tessmann e quella della sua attuale squadra rischiano seriamente di separarsi tra soli pochi mesi, complice naturalmente il contratto che scadrà tra un anno.