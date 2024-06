Operazione da 70 milioni: “Oaktree disposto a cederlo”

Smentita ufficiale di Calhanoglu sulle indiscrezioni legate al suo accostamento al Bayern Monaco, la proprietà nerazzurra sarebbe convolata a patti con la controparte bavarese

A seguito della nottata al cardiopalma vissuta entro le mura della Red Bull Arena di Lipsia dalla Nazionale Italiana, nuove importanti informazioni di mercato hanno preso piede sulle prime pagine dei media nazionali in relazione ad una situazione che coinvolge in via diretta l’Inter.

Ultimamente la società nerazzurra ha infatti dato un impulso al proprio progetto operativo, lasciando nella mani di Giuseppe Marotta facoltà di presiedere la più alta carica dirigenziale nell’organigramma. Così è stata garantita la tanto cruciale continuità di cui molti club non hanno potuto fare tesoro di recente e sulla base di quest’ultima, sono stati posti nella lista delle priorità alcuni movimenti da chiudere quanto prima. I primi sono giunti a ridosso dell’avvio della competizione di Euro 2024 col rinnovo di Nicolò Barella e in parallelo quello di Lautaro Martinez, non ancora firmato in via ufficiale. Quindi è seguito Simone Inzaghi, verso il quale si procede con maggiore fluidità.

In contemporanea però l’Inter ha dovuto fronteggiare anche le minacce esterne piovute proprio dalla Germania in relazione all’interessamento da parte del Bayern Monaco nei confronti di un certo Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, anch’egli impegnato in Euro 2024 con la propria Nazionale, sarebbe divenuto in tempi brevissimi un concreto obiettivo di mercato e il club nerazzurro sembrerebbe aver recepito tale interesse, lasciando campo libero per formulazioni di un possibile assalto estivo.

Oaktree aveva aperto all’affare Calhanoglu-Bayern, presa di posizione netta del centrocampista

Anche secondo il portale tedesco ‘BILD’, la proprietà nerazzurra di Oaktree aveva aperto alla possibilità di cessione per cifre comunque non al di sotto di un certo range. Si trattava di circa 60-70 milioni di euro, tutti in plusvalenza contando che il calciatore è giunto in nerazzurro dal Milan a parametro zero qualche anno fa.

Se fosse arrivata una risposta positiva da parte del Bayern, non si esclude che le parti si sarebbero potute incontrare più da vicino. Eppure, qualcosa si è frapposto: più che qualcosa, qualcuno. Lo stesso Calhanoglu ha infatti precisato questa mattina, a mezzo di un comunicato ufficiale diramato sulle proprie piattaforme social, di non volersi affatto slegare dal progetto nerazzurro per via del legame nato con la città e i suoi tifosi. Dopo i trofei già vinti ve ne seguiranno altri e il turco vuole prendere parte a quei successi da protagonista. Bando alle speculazioni sul suo futuro, dunque, perché è tutto già scritto: il Bayern può far scemare l’interesse ed Oaktree può chiudere le porte. Almeno per quest’altra stagione.