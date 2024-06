Rispunta Young: è fatta, firmato un altro contratto

A sorpresa, l’ex Inter ha deciso di proseguire la propria carriera da calciatore. Ecco dove giocherà il laterale inglese nella prossima stagione

Si è consumato nel gennaio del 2020 il passaggio di Ashley Young dal Manchester United all’Inter, club che ha accolto il classe ’85 alla propria corte a mezzo di un accordo semestrale con opzione di prolungamento per un’altra stagione, scenario poi cavalcato dalla società di Viale della Liberazione, che ha deciso di trattenere il giovane prodotto del vivaio del Watford ad Appiano anche nell’annata successiva.

Ad aver spinto più di tutti per l’approdo dell’ex Aston Villa in Italia è stato proprio il tecnico Antonio Conte, riuscito a valorizzare al meglio anche un ultratrentenne come Ashley Young, che in un anno e mezzo trascorso all’ombra del Duomo di Milano ha collezionato 59 presenze, 5 reti e 9 assist, fino a quando le strade dell’esperto laterale di destra (in grado di giocare anche a sinistra) e quella dell’Inter non si sono separate nell’estate del 2021.

E’ quello l’esatto momento in cui il 38enne nato a Stevenage (in grado di conquistare anche uno Scudetto al fianco della formazione su cui siede attualmente in panchina Simone Inzaghi) ha poi deciso di tornare a sposare il progetto tecnico dei Villans, sodalizio con cui l’ex numero 18 del club meneghino ha avuto a che fare fino al giugno del 2023.

Una volta terminata la propria esperienza con l’Aston Villa, l’ex Capitano dei Red Devils ha poi deciso di accasarsi all’Everton soltanto nella passata estate, casacca con cui Ashley Young ha racimolato nella scorsa stagione 34 presenze (31 di queste in campionato) e 1 gol. Numeri che sostanzialmente gli sono valsi la riconferma per un’altra stagione. Di fatto, nonostante i 39 anni da compiere il prossimo 9 luglio, l’ex Nazionale inglese ha deciso di proseguire la propria carriera in un campionato così complicato come quello della Premier League.

Ashley Young, ufficiale il rinnovo con l’Everton per un’altra stagione

A sorpresa, l’Everton e Ashley Young hanno deciso di estendere la durata del proprio rapporto collaborativo per un’altra stagione, visto e considerato che l’accordo che legava precedentemente il classe ’85 a questo stesso sodalizio sarebbe scaduto tra soli cinque giorni.

A renderlo noto è stata proprio la formazione inglese, che ha ufficializzato la seguente operazione di mercato direttamente sui propri account social di riferimento. Così facendo, dunque, l’esperto laterale di destra resterà a difesa dei colori dei Toffees sino a giugno 2025.