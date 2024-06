Grande colpo dell’Inter: 30 milioni, blitz nel ritiro della Nazionale

Vicinanza del club nerazzurro alle prestazioni di Ndoye del Bologna, protagonista con la Nazionale Svizzera prossima avversaria degli Azzurri. Avvistato Baccin nell’hotel del ritiro

Fino all’ultimo secondo non sono tramontate le speranze di qualificazione per la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti nonostante la squadra azzurra avesse, nell’arco dei novanta minuti precedenti, mostrato idee di gioco confusionarie e poco incisive ai danni della Croazia.

Poi il lampo di Zaccagni allo scadere di minuti di recupero ha regalato la gioia più grande al popolo italiano, un eco che ha rimbombato sino a quel lontano 2006 quando Alex Del Piero segò un gol rimasto negli annali del calcio. Ora la Nazionale avanza agli ottavi di finale e porta con sé, al cospetto della Svizzera, tutto il carattere e l’entusiasmo non ancora scemati. Ma contro gli elvetici ci sarà da faticare e non poco, perché appaiono una formazione organizzata e con grandi risorse in organico.

Una delle quali proprio nelle ultime giornate di Euro 2024 è stata vertiginosamente accostata all’Inter, ancora alla ricerca di un calciatore versatile e offensivo che possa occupare più zone del campo con estro e fantasia. Oltre a quel pizzico di imprevedibilità di cui è ben dotato Albert Gudmundsson, obiettivo prioritario del mercato nerazzurro di questa estate. Trattasi di Dan Ndoye, attaccante esterno del Bologna delle meraviglie di Thiago Motta nella passata stagione.

Ritiro Svizzera, avvistato Baccin: riportato l’interesse dell’Inter per Ndoye

Il calciatore, nello specifico, piace per il fatto che sappia non soltanto giocare come seconda punta ma riesca a ricoprire anche le zone più marginali ed esterne del terreno di gioco, non disdegnando neppure la doppia fase. Insomma, un profilo versatile di quelli che potrebbero colmare anche l’eventuale vuoto dettato dalla partenza di Denzel Dumfries. Al momento però il Bologna chiederebbe almeno 25 milioni, ben oltre il margine d’investimento nerazzurro.

In ogni caso, a riportare il forte interesse dell’Inter nei suoi confronti è stato il portale svizzero ‘Blue Sport’, vicino alle gesta della suddetta Nazionale alle dipendenze di Murat Yakin. Stando alle ultime informazioni raccolte, sarebbe stato avvistato persino uno dei dirigenti della formazione nerazzurra nello stesso hotel dove risiede la Svizzera nel suo periodo di ritiro in Germania. Quasi fosse l’occasione ideale per sondare qualche elemento più da vicino anche nel corso delle sedute d’allenamento pre-partita. Proprio come avvenuto in occasione dell’ultimo incontro giocato con la Scozia a Colonia. L’uomo indiziato dovrebbe essere proprio Dario Baccin. Tale presenza non dovrebbe altresì avere a che fare con il fatto che nella formazione elvetica giochi Yann Sommer, primo portiere dell’Inter conosciuto in profondità nell’arco di tutta la stagione appena passata.