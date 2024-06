Inter anticipata, la Juve chiude l’operazione: intesa di massima

Con la permanenza certa di Calhanoglu in nerazzurro, Khephren Thuram si avvicina alla formazione rivale bianconera. Intesa raggiunta e affare da 20 milioni

Nelle scorse ore è avanzata prepotente la notizia relativa ad un possibile coinvolgimento di mercato di Hakan Calhanoglu in uscita dall’Inter e in direzione Bayern Monaco, con tutte le conseguenze relative che questo tipo di operazione avrebbe potuto comportare nel caso in cui fosse andata a buon fine.

Ci ha pensato lo stesso centrocampista turco a mettere tuttavia la parola fine alle speculazioni sul suo conto, dichiarando apertamente la propria volontà a restare all’Inter per molto altro tempo ancora ed inseguire insieme al resto del gruppo altri successi di squadra.

Tale rapido ribaltamento di fronte ha causato un sussulto anche a quanti calciatori avevano, anche se per pochissimo tempo, ipotizzato o sognato di vestire la maglia nerazzurra al suo posto. Compreso anche chi non propriamente di ruolo mediano o regista, avrebbe potuto far parte dell’Inter come centrocampista aggiunto. Lasciando a Kristjan Asllani o chi per lui, il pallino del gioco dal basso. Fra questi ci sarebbe stato anche Khephren Thuram, fratello di Marcus attualmente centravanti di rilievo nella formazione di Simone Inzaghi.

Khephren Thuram ad un passo dalla Juve, il ‘no’ di Calhanoglu condiziona l’Inter

Il roccioso francese è infatti in uscita dal Nizza ove ha militato nel corso delle ultime stagioni con risultati personali davvero soddisfacenti, rientrando per merito nella lista di numerosi club europei fra cui la stessa Inter che nel recente passato lo aveva sondato grazie alla spinta della famiglia e della presenza del già menzionato Marcus.

Per motivi legati alla folta presenza di centrocampisti in rosa e costi tutt’altro che contenuti, però, l’Inter ha lasciato correre. E la riconferma di Calhanoglu ha adesso messo una pietra sopra alle chance di Khephren Thuram di potersi avvicinare all’Inter. Così il calciatore ha stretto legami sempre più saldi con la diretta concorrente nerazzurra, la Juventus, riformata in larga parte dai desideri del nuovo tecnico Thiago Motta.

Stando alle ultime rivelazioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Thuram è vicinissimo all’intesa definitiva con il club bianconero che sarebbe a sua volta disposto a versare nelle casse del Nizza un compenso di circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. L’operazione dovrebbe esser portata avanti nei prossimi giorni e conclusa con relativa facilità, spiega ‘La Rosea’, fornendo al calciatore tutte le indicazioni necessarie sull’ingaggio stagionale che andrà a percepire.