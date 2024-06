Rabiot-Inter, colpo di scena: “Pista percorribile”

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del centrocampista francese, in scadenza di contratto con la Juventus

Resta ancora del tutto da decifrare il futuro di Adrien Rabiot. Il classe ’95 è infatti legato alla formazione del neo tecnico Thiago Motta a mezzo di un accordo valido sino al prossimo 30 giugno, con le due parti che sino ad ora non hanno ancora aggiunto alcuna intesa per siglare un nuovo contratto. E chissà se questo scenario prenderà vita prima o poi.

Certo è che più passa il tempo, più si avvicina l’addio dell’ex Psg da Torino. La volontà della squadra pluricampione d’Italia è sempre stata quella di trattenere il centrocampista francese alla propria corte, a tal punto che proprio i bianconeri pur di provare a convincere Rabiot a restare hanno posto sul tavolo un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione più in aggiunta la fascia da Capitano.

Anche l’Inter, ad esempio, è uno di quei club che è finito sulle tracce dell’attuale numero 25 della Vecchia Signora in questi ultimi tempi. Una mossa, questa, emulata anche da Bayern Monaco, Manchester United e altre grandi del calcio europeo. Non solo in realtà, perché da quel che filtra anche un’altra italiana avrebbe messo per inciso il nome del 29enne nativo di Saint-Maurice sul proprio taccuino, in questo caso il Milan.

Rabiot-Milan, si può fare: parola di Pellegatti

Intervenuto sul canale twitch di Tv Play, il giornalista Carlo Pellegatti (sfegatato tifoso del Milan, tra le tante cose) ha analizzato il possibile futuro di Adrien Rabiot, centrocampista che volendo potrebbe anche finire per approdare nella Milano rossonera.

“Se c’è qualche possibilità di vedere Rabiot al Milan? E’ una pista percorribile” – ha detto il noto telecronista sportivo, dando così per fattibile un eventuale approdo dell’ex Psg a Milanello. E’ cosa alquanto complicata prevedere al giorno d’oggi il futuro del classe ’95, finito intanto sotto la lente d’ingrandimento di diverse big europee. A prevalere, a maggior ragione in questo, sarà dunque la volontà del calciatore, che nel corso della passata stagione ha collezionato 35 presenze (31 di queste nel campionato di Serie A), 5 gol e 3 assist in maglia bianconera.