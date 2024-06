Acquisto clamoroso, l’Inter ha ‘distrutto’ il Milan: “Giocatore completo”

L’operazione di mercato conclusa dai nerazzurri ha letteralmente mandato su tutte le furie i tifosi del Diavolo, rimasti a loro volta vittima di un grande tradimento. Tutto quello che c’è da sapere

L’Inter ne ha conclusi eccome di importanti affari negli ultimi anni, molti di questi a zero. E’ il caso dei vari Onana, Mkhitaryan, Thuram e così via, senza però dimenticare qualche altro calciatore che nonostante sia approdato nella Milano nerazzurra a titolo prettamente gratuito è poi riuscito a sfoderare prestazioni di altissimo livello.

Uno di questi è sicuramente Hakan Calhanoglu, atterrato a Milanello nell’estate del 2017 e trasferitosi poi alla corte di Simone Inzaghi nel giugno del 2021. Un’operazione di mercato, questa, che ha letteralmente fatto inferocire i tifosi del Milan, rimasti a loro volta vittima di un grande tradimento. Oltre il danno anche la beffa. Di fatto, il forte centrocampista turco è finito per alzare il livello delle proprie prestazioni proprio nel momento in cui si è accasato al club di Viale della Liberazione, società con cui è riuscito a conquistare uno Scudetto nella scorsa stagione proprio dinanzi alla sua ex squadra. “Mi reputo uno dei migliori centrocampisti al mondo”. Così si era espresso circa un anno fa il classe ’94, lasciando perplessi in molti. In verità, però, tutto si può dire tranne che l’ex Bayer Leverkusen non avesse ragione.

A non essere passati inosservati sono, per l’appunto, i numeri messi a registro nelle scorse tre annate dall’attuale numero 20 nerazzurro, che con indosso questi colori ha confezionato 27 reti e 24 assist in 135 apparizioni. Un altro aspetto che ha sicuramente giocato a favore del diretto interessato è stato poi il nuovo ruolo ridisegnatoli un anno e mezzo fa dall’ex allenatore biancoceleste, che ha spostato in cabina di regia il giovane prodotto del vivaio del Karlsruher vedendoci decisamente lungo. C’è poco da dire, Calhanoglu riesce ormai ad essere decisivo sia in Italia che in tutta Europa. E’ di questo avviso anche Vincenzo Montella, attuale Ct della Turchia ed ex allenatore del play-maker 30enne ai tempi del Milan.

Montella: “Calhanoglu ha tutto, pochi calciatori al mondo sono in grado di calciare in quel modo”

Al termine di Repubblica Ceca-Turchia, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024 vinto per 1-2 da Yildiz e compagni, il Ct Vincenzo Montella ha avuto tempo e modo di soffermarsi sulla grande vittoria ottenuta dai propri ragazzi, dedicando inoltre un pensiero ad Hakan Calhanoglu, autore della rete che è valsa il momentaneo 0-1.

“E’ un giocatore dotato di grande talento che aveva soltanto bisogno del suo tempo per sviluppare il proprio gioco” – ha esordito. “Ha tutto e fortunatamente ora stiamo lavorando di nuovo insieme come già successo in passato. Cosa penso del suo gol? Ci sono pochi calciatori al mondo in grado di calciare in quel modo” – ha spiegato. “E’ stato incredibile il modo in cui ha colpito la palla, finita poi dritta all’angolino” – ha concluso.