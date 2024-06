Colpo di scena Sommer: affare in Premier, le ultime

Le prestazioni di Sommer con l’Inter e con la Svizzera non sono passate inosservate a diversi club. Una squadra di Premier prepara l’assalto

Arrivato a Milano tra mille dubbi e incertezze, in poco tempo Sommer è entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri. Il portiere svizzero in stagione è stato molte volte decisivo con le sue parate. Prestazioni che lo hanno fatto diventare inamovibile (Audero ha trovato meno spazio di quello che si prevedeva alla vigilia) e attirato l’attenzione di diversi club. E uno potrebbe già nei prossimi giorni effettuare un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, una squadra inglese potrebbe interessarsi di nuovo all’estremo difensore. L’idea potrebbe essere quella di fare un sondaggio con l’entourage dello svizzero per capire l’eventuale volontà del giocatore di iniziare una esperienza lontana da Milano a distanza di un solo anno dal suo arrivo.

Sommer è riuscito nel giro di poco tempo a far dimenticare ai tifosi dell’Inter Onana. È stata una prima stagione in Serie A di livello molto alto per l’estremo difensore, attualmente impegnato agli Europei con la Svizzera. Le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate e sono molti i club che starebbero ragionando sulla possibilità di strapparlo ai nerazzurri e regalarlo al proprio allenatore.

💥Lautaro boom in Copa America

🇦🇷Il capitano dell’Inter entra e decide la supersfida col Cile mandando l’Argentina ai quarti di finale#Lautaro #CileArgentina #CopaAmèrica2024 pic.twitter.com/OQTVFWpUos — Interlive (@interliveit) June 26, 2024

Calciomercato Inter: Sommer nel mirino di una big inglese, i dettagli

La squadra che potrebbe interessarsi a Sommer è il Manchester United. I Red Devils sono a caccia di un vice Onana affidabile e il nome cima alla lista è proprio l’estremo difensore dell’Inter. Possibile, quindi, un tentativo con l’entourage del giocatore per capire l’eventuale apertura ad un trasferimento in Inghilterra. Già lo scorso anno il club britannico ci aveva provato senza successo, prima che il portiere andasse all’Inter.

La risposta, però, molto probabilmente sarebbe negativa. Il portiere, nonostante l’ormai imminente arrivo di Martinez, non avrebbe intenzione di lasciare il club nerazzurro e da parte dei campioni d’Italia nessuna possibilità di aprire ad una cessione.

Le intenzioni dell’Inter su Sommer sono molto chiare: un altro anno come titolare e poi magari la prossima estate, considerando anche il contratto in scadenza nel 2026, il passaggio di consegne proprio a Martinez. Per questo motivo, a meno di clamorosi ripensamenti, il tentativo del Manchester United sarebbe rispedito al mittente.