Dall’Inter alla Juventus: affondo Giuntoli, 30 milioni e si chiude

I bianconeri hanno ufficialmente posto il proprio sguardo su un attaccante che soltanto fino a poco tempo fa piaceva anche al club meneghino, ecco di chi si tratta

La Juventus è in cerca di nuovi rinforzi offensivi da poter accogliere alla propria corte in estate. La volontà del neo tecnico Thiago Motta è infatti quella di avere a sua disposizione, a partire dalla prossima stagione naturalmente, un vice Vlahovic in grado di garantire un certo numero di gol, anche in virtù delle diversi situazioni che vi sono in casa bianconera al giorno d’oggi.

A pesare è, non a caso, l’accordo che lega Federico Chiesa alla formazione pluricampione d’Italia sino a giugno 2025, senza poi dimenticare l’imminente addio di Moise Kean, che a sua volta diventerà già nei prossimi giorni un nuovo giocatore della Fiorentina per circa 15 milioni di euro. Un’altra pedina che potrebbe finire per cogliere a breve le proprie valigie da Torino è Arkadiusz Milik. Insomma, sono queste le ragioni per cui la Vecchia Signora è a caccia di un degno sostituto del forte attaccante serbo, che volendo potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

La Juventus piomba su Retegui, c’è il sì di Thiago Motta: l’Inter lo ha seguito da vicino sino a un anno fa

E’ quello di Mateo Retegui il nome individuato dalla Juventus per provare a rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione. A riferirlo è ‘Tuttosport’, fonte secondo cui il neo arrivato Thiago Motta avrebbe già espresso totale gradimento verso questa eventuale operazione di mercato.

Anche la Fiorentina era finita per pensare soltanto fino a qualche giorno fa all’acquisto del classe ’99, profilo oramai mollato proprio in virtù dell’affare Kean giunto oramai alle fasi finali. Di 30 milioni di euro, intanto, la valutazione che ne fa il Genoa del proprio numero 19, pedina che i rossoblù hanno acquistato esattamente un anno fa per 15 milioni. A dirla tutta, però, è stata l’Inter la prima società ad essersi mossa per l’attaccante argentino naturalizzato italiano, profilo seguito a lungo dai nerazzurri e poi mollato nel giugno del 2023.

A risultare decisive sono state, per l’appunto, le riflessioni attuate da parte della dirigenza meneghina, che ha ritenuto che l’ex Atletico Tigre non fosse ancora pronto per l’approdo in una big. Ammontano a 9, per il resto, le reti messe a registro nella scorsa stagione dal giovane prodotto del vivaio del Boca Juniors, in grado di fornire anche 3 assist tra campionato e Coppa Italia.