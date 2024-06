Gratis dal Barcellona: l’affare dell’Inter che spiazza tutti

Inigo Martinez vicino all’addio al Barcellona prima della scadenza di contratto, il club potrebbe lasciarlo partire subito. Milan interessato ma c’è anche l’Inter sullo sfondo

Il Barcellona e Xavi hanno da qualche settimana separato le proprie strade sebbene nei tempi precedenti tutti gli indizi avevano lasciato trasparire volontà da parte delle due parti di proseguire ancora insieme la propria avventura. Il destino del club della Costa Brava è finito nuovamente nelle mani del presidente Joan Laporta il quale, poco dopo, ha ufficializzato il tedesco Hans-Dieter Flick come primo responsabile tecnico a partire dal prossimo primo luglio.

Nuovo ciclo, nuovi volti. Questo è uno dei possibili risvolti del cambio guida tecnica promosso dalla presidenza blaugrana. E non tarderà ad arrivare. Fra i primissimi movimenti del Barcellona vi saranno almeno un paio di uscite oltre a quelle già certe, come nel caso di Marcos Alonso a parametro zero. In attesa della riconferma di Joao Felix per il quale l’Atletico Madrid proprietario del cartellino non ha ancora avuto novità consistenti, il club potrebbe dire addio in anticipo anche ad un difensore centrale attualmente non rientrante nella cerchia dei calciatori in scadenza di contratto. Si tratta di Inigo Martinez, legato ancora fino al giugno 2025 con un ingaggio davvero ingente del quale la dirigenza preferirebbe liberarsi il prima possibile.

Inigo Martinez verso l’addio al Barça, per l’Inter non è un obiettivo

Il trentatreenne ex Athletic Bilbao era stato prelevato proprio a parametro zero lo scorso anno ma le promesse economiche sono state mantenute con riluttanza intorno ai 9,3 milioni di euro lordi stagionali. Oggi le soluzioni d’organico di cui dispone Flick sono numerose e si vanno ad aggiungere ai rientri dai prestiti annuali, per cui non vi sarebbe motivo di sostenere ancora una spesa simile.

Secondo le ultime informazioni, Martinez sarebbe stato sondato anche dal Milan che continua a trattenerlo nella lista degli obiettivi. Sempre marciando sulla speranza che calciatore e club possano trovare una rapida intesa sulla risoluzione consensuale del contratto senza attendere la prossima estate. In caso di fumata bianca, non si esclude che la sua entourage o lo stesso Barcellona possano spingerlo verso altre realtà di Serie A come nel caso della stessa Inter. I Campioni d’Italia potrebbero valutare l’ipotesi di un sostituto per Alessandro Bastoni o Francesco Acerbi ma non si tratterebbe comunque di Inigo Martinez. Almeno nelle intenzioni attuali. La preferenza resta infatti un profilo a basso costo e di prospettiva per il futuro.