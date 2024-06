Irrompe il Manchester United: 25 milioni e addio Inter

Richiesta d’informazioni per Ndoye da parte dei ‘Red Devils’ di ten Hag, lui resta un’opzione per l’Inter come alternativa all’obiettivo prioritario Gudmundsson

Oltre al Chelsea che ha dimostrato una grandissima forza economica ma una altrettanto discutibile gestione delle risorse in campo nelle ultime stagioni di Premier League, anche il Manchester United ha macinato risultati al di sotto delle aspettative sotto la guida di Erik ten Hag.

Ciononostante, la presidenza inglese ha assicurato continuità al progetto di crescita dei ‘Red Devils’ con la riconferma del tecnico olandese il quale avrebbe già fatto presente la voglia di investire sul mercato con maggior precisione ed efficienza rispetto al passato.

Ora la direzione sportiva è mobilitata per garantire a ten Hag le giuste risorse in organico, mettendo persino gli occhi su Paulo Dybala vecchio pallino dell’Inter dopo la chiusura dei rapporti con la Juventus e prima del suo passaggio alla Roma. Il fantasista argentino non sarebbe tuttavia l’unico dei nomi di Serie A presenti in lista, perché proprio nelle ultime ore il Manchester United avrebbe dato un impulso ai propri sondaggi nei confronti di un altro degli obiettivi di mercato della formazione nerazzurra di Viale della Liberazione.

Ndoye nel reticolo del Manchester United, affare possibile per 25 milioni e Inter in seconda fila

Trattasi di Dan Ndoye, accostato all’Inter di recente come potenziale profilo alternativo alle prestazioni di Albert Gudmundsson del Genoa. Nel caso in cui l’islandese dovesse sfumare, infatti, l’esterno offensivo svizzero appare ancora oggi come forte papabile.

Se non fosse che le richieste da parte del Bologna, ora in diritto d’alzare il prezzo del cartellino per aver raggiunto la qualificazione alla Champions League, sono di almeno 25 milioni di euro. Una somma che, al contrario dei nerazzurri ancora restii a fare investimenti enormi, non sarebbe affatto impossibile da sostenere per i ‘Red Devils’. Stando alle informazioni riportate da ‘Sky Sport’, non ci sono dubbi che i sondaggi siano concreti e possano spingersi anche oltre. Molto potrebbe dipendere proprio dalle sorti dell’incontro di sabato pomeriggio fra la Nazionale Svizzera e l’Italia, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Il calciatore ha comunque ribadito la propria posizione in merito alle speculazioni di mercato, lasciando intendere che il suo pensiero è al momento rivolto soltanto ai giochi europei. Il suo futuro al Bologna resta incerto, mentre l’ago della bilancia pende comunque verso chi ha le capacità economiche per procedere a dei discorsi approfonditi. L’Inter, in questo, parte decisamente in svantaggio.