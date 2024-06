Tutto fatto coi club: l’Inter ha chiuso due affari

I nerazzurri hanno finalmente definito una duplice operazione di mercato, ecco di chi si tratta

Al netto degli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, attesi entrambi a Milano tra soli pochi giorni a costo zero, la volontà dell’Inter è non soltanto quella di accogliere alla propria corte altri nuovi calciatori, bensì quella di disfarsi anche di determinate pedine che ora come ora non sono in grado di poter offrire qualcosa al tecnico Simone Inzaghi.

Un primo segale lo si è già avuto con le mancate conferme di Stefano Sensi, Davy Klaassen, Emil Audero, Juan Cuadrado e infine Alexis Sanchez. A seguire, però, ci sono anche quei giocatori che non hanno trascorso l’ultima stagione all’ombra del Duomo di Milano, pur essendo legati al club di Viale della Liberazione a mezzo di un accordo tutt’ora in essere.

E’ il caso di alcuni giovani calciatori come Sebastiano Esposito e Franco Carboni, quest’ultimo girato in via temporanea al Monza sino allo scorso gennaio e finito poi per sposare il progetto tecnico della Ternana, anche qui tramite la formula del prestito. Stesso e identico tipo di discorso anche per il giovane centravanti classe ’02, che ha indossato la maglia della Sampdoria nella passata annata.

La squadra neo Campione d’Italia ha incominciato a interrogarsi già da diverso tempo sul futuro di queste due pedine, optando così per un nuovo prestito in entrambi i casi. Ancor prima di abbandonare Milano da punto e accapo, sia l’ex Basilea e Anderlecht che il laterale argentino dovranno però estendere la durata del proprio rapporto collaborativo col club meneghino.

Sebastiano Esposito e Franco Carboni pronti a lasciare l’Inter in prestito: Empoli e River Plate le due destinazioni

Prestito con diritto di riscatto. E’ questa la formula con cui Sebastiano Esposito si unirà tra soli pochi giorni all’Empoli, club che ha deciso di puntare sul centravanti nato a Castellammare di Stabia per la prossima stagione. Una scelta, questa, che si deve all’ottima annata disputata dal giovane attaccante made in Italy al cospetto della Sampdoria.

Ammontano a 6, infatti, le reti realizzate nella scorsa regular season dal giovane prodotto del vivaio nerazzurro, riuscito a mettere a referto altrettanti assist. Stesso e identico tipo di discorso anche per Franco Carboni, fratello di Valentin, pronto ad accasarsi al River Plate tramite la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Un affare, questo, in cui l’Inter ha comunque deciso di riservarsi l’opzione di ricompra per una cifra che si aggira sui 10 milioni.