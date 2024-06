Agente in sede: un pluricampione d’Europa per l’attacco dell’Inter

Spunta sul tavolo della squadra neo Campione d’Italia il nome di un bomber che ha già avuto la meglio sul club meneghino in passato, ecco di chi si tratta

L’Inter è alla ricerca di una nuova pedina offensiva da poter accogliere alla propria corte in estate. E su questo ormai non ci piove. A tal proposito, la volontà di Marotta, Ausilio e soci è quella di accontentare le richieste di Simone Inzaghi, tecnico che ha espressamente domandato un rinforzo ben preciso per il proprio attacco.

Il nome è quello di Albert Gudmundsson, seconda punta di attuale proprietà del Genoa valutata sui 30 milioni di euro che ha realizzato 16 reti e 5 assist nella scorsa stagione, la prima trascorsa nel campionato di Serie A. Certo, a complicare le cose è però la forte concorrenza che vi è per il classe ’97, monitorato anche da qualche club di Premier League. Nel frattempo, sono diversi i profili che sono finiti per essere accostati al club di Viale della Liberazione in questi ultimi tempi, partendo proprio da Serhou Guirassy (ormai promesso sposo del Borussia Dortmund). Ciò sta a significare che l’Inter dovrà andare in cerca di altre pedine offensive.

Occhio perché, soltanto nelle scorse ore, è stato proprio l’agente arabo Fahad Alqarni Sarih a tendere più di una semplice visita di cortesia all’interno della sede nerazzurra, location in cui il procuratore dell’agenzia 11 Management ha proposto diversi suoi assistiti. A riferirlo è la redazione di ‘Calciomercato.it’, collettivo che fa sapere che della stessa scuderia fa parte anche Youssef En-Nesyri, attaccante di attuale proprietà del Siviglia che ha già conquistato due Europa League con indosso questi colori, una di queste ottenuta proprio contro il club meneghino nell’agosto del 2020. Il classe ’97 ha un accordo che lo lega alla formazione spagnola sino a giugno 2025.