Altro che Calha, il Bayern vuole l’altro big: scambio con de Ligt

Il Bayern non ha mai considerato davvero l’acquisto di Calha: il vero obiettivo sarebbe sempre stato un altro

Per essendo trascorsa meno di una settimana da quando Bild ha accostato il nome di Hakan Calhanoglu al Bayern Monaco, la stampa ha già fatto trapelare quattro ricostruzioni differenti sull’accaduto. Si è passati dal “Al Bayern non dispiacerebbe considerare l’ingaggio Calha” a “I bavaresi sono pronti a spende 60 milioni per convincere l’Inter e almeno 8 milioni a stagioni per accontentare il turco“.

Poi si è passati al “Il Bayern non è troppo interessato: è l’Inter che spinge per vendere“, fino al “Attenzione: è la voce è stata deliberatamente fatta trapelare ai media dall’entourage di Calhanoglu per ottenere un contratto più alto con l’Inter“. Tutto ciò mentre qualche giorno fa Hakan Calhanoglu si è sentito in dovere di smentire le voci su un presunto trasferimento al Bayern, affermando che è molto felice all’Inter, eccetera, eccetera.

In mezzo a tante voci, le poche cose certe sono tre. La prima è che il Bayern non si è mai fatto avanti con un’offerta per Calha. La seconda, che per il turco, oggi come oggi, lasciare l’Inter è un argomento fuori discussione. E terzo, che l’Inter non ha intenzione di rinnovare il contratto al turco.

Eppure c’è chi si dice convinto che il Bayern stia ancora considerando il possibile affare. Difficile dire se, come sostiene la Gazzetta dello Sport, tutta la trattativa sia stata solo immaginata e poi strumentalizzata da Calhanoglu e dal suo agente Gordon Stipic per ottenere un nuovo contratto con l’Inter.

Il Bayern molla Calha ma punta a un altro centrocampista interista

Il club nerazzurro, comunque, non sembra aver intenzione di contattare il turco per proporgli un prolungamento contrattuale di un anno (fino al 2028) con conseguente aumento di stipendio. E se davvero c’è stato un piano per fregare l’Inter, il piano è già fallito.

L’obiettivo principale per il centrocampo in Baviera è ancora Joao Palhinha. Per il ventottenne portoghese un’offerta è stata fatto sul serio. Anzi ce ne sono state due. La prima da 40 e la seconda da 45 milioni. e probabilmente non avrà successo con la sua offerta migliorata di 45 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il club bavarese non è disposto a soddisfare la richiesta di 60 milioni di euro del Fulham.

Intanto è uscito anche fuori che De Ligt sarebbe in uscita dal Bayern. I tedeschi potrebbero offrirlo anche all’Inter… E, discutendo con l’Inter, il Bayern potrebbe dichiararsi sul suo vero obiettivo, ovvero Nicolò Barella. Ai tedeschi il sardo è sempre interessato. E visto che potrebbero dar via anche Kimmich, ecco come potrebbe venir la proposta di uno scambio De Ligt-Barella… E Inter come reagirebbe a una simile proposta. Di certo risponderebbe con un no secco.

Fine della telenovela