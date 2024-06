Da bandiera dell’Inter alla Juve: tifosi nerazzurri increduli

Dalla Francia rimbalza una clamorosa voce di mercato su uno dei giocatori più rappresentativi dell’Inter degli ultimi anni

Sei anni – la seconda metà dell’ultimo passato invero da separato in casa – non si dimenticano tanto facilmente. Soprattutto perché il giocatore in oggetto, oltre ad esser stato un validissimo elemento in campo, sempre titolare dal suo arrivo a Milano, ha incarnato per diverso tempo lo spirito dell’interismo. Esponendosi a più riprese sia con i sostenitori nerazzurri che con i tifosi avversari. Fino a meritarsi, proprio poco prima della sua irrevocabile decisione di non firmare il rinnovo del contratto in scadenza, la fascia da capitano.

Non è certo finita nel migliore dei modi l’avventura di Milan Skriniar all’Inter. Lo slovacco, fermo nella sua intenzione di trasferirsi a Parigi, subì perfino il rimbrotto risentito di Beppe Marotta, uno che raramente si espone in prima persona attaccando di fatto un tesserato del club.

La delusione del popolo nerazzurro fu comunque cocente, col giocatore che, complici dei problemi fisici forse ingigantiti dalla situazione in essere, fu messo ai margini nell’ultimo periodo della stagione 2022/23, quella che per poco non si chiude con l’Inter campione d’Europa.

Come per altri fuggitivi da Appiano Gentile – la vicenda di Romelu Lukaku dovrebbe aver insegnato qualcosa – la squadra ha risposto a modo suo. Vincendo lo stesso. Senza l’apporto di Skriniar infatti la formazione di Simone Inzaghi ha trionfato in Supercoppa e in campionato. Non risentendo affatto dell’assenza di colui che, finché si era dedicato alla causa con anima e corpo, era risultato pedina insostituibile.

Alla prova dei fatti, anche stavolta, Marotta ha avuto ragione. Nessuno è veramente intoccabile, se si fa eccezione per Nicolò Barella e Lautaro.

Skriniar, altro dispiacere al popolo nerazzurro: ipotesi Juve!

Come riportato dal quotidiano francese ‘Le Parisien‘, il confermato allenatore del PSG Luis Enrique avrebbe fatto sapere di poter fare a meno dell’arcigno difensore per il prossimo anno. Skriniar non rientrerebbe nei piani tecnici dell’asturiano, a dirla tutta.

Perfino il Ds Luis Campos, braccio destro dello spagnolo nonché principale responsabile del suo approdo a Parigi, sarebbe stato chiaro in merito: Skriniar è libero di trovarsi una sistemazione, sebbene il giocatore abbia dichiarato, nelle scorse settimane, di trovarsi bene nella capitale francese. E di voler restare anche per la prossima stagione.

Il quotidiano ha iniziato a lanciare il toto-club per il centrale slovacco: tra le possibili pretendenti all’acquisto ci sarebbe anche la Juve, nemica storica di Skriniar in campo finché il calciatore indossava la maglia della Beneamata. Per i tifosi del club campione d’Italia in carica sarebbe veramente un duro colpo da digerire: vada per il PSG, insomma, ma vederlo con la maglia bianconera sarebbe leggermente diverso…