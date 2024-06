Dzeko lo ha ‘portato’ all’Inter: “È arrivata la fumata bianca”

Topalovic è un nuovo giocatore dell’Inter, il fantasista sloveno si aggregherà alla formazione Primavera: anche Dzeko ha avuto un ruolo nell’operazione nerazzurra

La grandiosa accoppiata offensiva composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram ha fatto dimenticare del tutto lo scarso apporto di Romelu Lukaku nel corso della stagione precedente, nonostante avesse predicato il suo ritorno a gran voce e la stessa Inter lo avesse cercato disperatamente.

Eppure è rimasto nel cuore dei nerazzurri Edin Dzeko, centravanti veterano che ha fatto meglio dell’ex compagno di squadra belga e regalato tantissime gioie prima dell’arrivo del francese a parametro zero. La separazione fra il bosniaco e il club non è stato tanto dolce, probabilmente perché lo stesso ex Manchester City avrebbe preferito restare per dare ancora una mano concreta al progetto vincente di Simone Inzaghi.

Rancore e rammarico a parte, il calciatore ha poi disputato un’ottima stagione al Fenerbahce e sembrerebbe non aver mai abbandonato lo spirito di collaborazione dedicato sino a quel frangente all’Inter. Tanto che nel corso dei mesi passati avrebbe persino funto da tramite, consigliere e ‘rilanciatore’ di un nome fresco e poco conosciuto, su cui l’Inter ha messo gli occhi come potenziale colpo di prospettiva da mettere a segno in estate.

Topalovic lanciato da Dzeko, ora è dell’Inter: pronto per giocare in Primavera

Si tratta del fantasista sloveno Luka Topalovic, accostato come detto alla formazione nerazzurra diversi mesi fa e verso il quale la dirigenza si è mossa con netto anticipo rispetto alle concorrenti al suo cartellino.

Il classe 2006 ha giocato finora quasi tutte le partite previste dal calendario al NK Domzale, ma mentalmente era proiettato verso la partenza: pochi giorni fa è arrivata la conferma dell’accordo ed oggi si è materializzata l’ufficialità, a fronte del versamento di un milione di euro da parte dell’Inter a vantaggio del club cedente con tanto di percentuale depositata sulla futura rivendita.

Stando alle ultime informazioni, Topalovic dovrebbe aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi sin da subito per disputare la fase di pre-campionato in Prima Squadra, per poi distaccarsi e raccogliere le energie per la stagione in Primavera. Non si esclude, tuttavia, che possa esser impiegato anche in Serie A come elemento aggiuntivo fra i convocati come accaduto anche in passato con altri nomi facenti parte dell’organico della squadra under.