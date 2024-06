La Juve ce l’ha in pugno: tolto il colpo a zero a Marotta

Il grande colpo in mediana in casa bianconera è giunto ormai ai dettagli finali. Giuntoli ha fregato così la squadra neo Campione d’Italia, affare da 20 milioni

La Juventus è pronta a chiudere una grande operazione di mercato per il proprio centrocampo, complice naturalmente la grande incertezza che regna sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista in possesso di un accordo che lo lega alla Vecchia Sinora per altri soli due giorni e che finirà quindi per cogliere con ogni probabilità le proprie valigie da Torino.

Di 7,5 milioni di euro a stagione l’ingaggio che hanno posto i bianconeri sul tavolo per provare a convincere il forte centrocampista francese a estendere la durata del proprio rapporto collaborativo. Così non è stato però, con Inter, Milan, Bayern Monaco e Manchester United che continuano a monitorare nel frattempo la situazione del classe ’95, ex compagno di squadra di Thiago Motta ai tempi del Psg.

Proprio il tecnico italo-brasiliano, ufficializzato soltanto nelle scorse settimane dalla squadra pluricampione d’Italia, ha espressamente richiesto qualche rinforzo per la propria mediana. Quello di Douglas Luiz, a tal proposito, il profilo per cui finirà per chiudere a breve la Juventus. Non solo, perché in realtà questo stesso sodalizio ha oramai prenotato un altro importantissimo affare di mercato, quello di Khephren Thuram, nome che piaceva moltissimo all’Inter ma in ottica dell’estate del 2025.

Juve in chiusura per Khephren Thuram: affare da 20 milioni di euro

La formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Thiago Motta ha oramai Khephren Thuram in pugno, centrocampista legato al Nizza da un accordo valido sino a giugno 2025 che tanto piaceva anche all’Inter, proprio in virtù della possibilità di poter mettere le mani sul francese tra un solo anno a costo zero.

Così non sarà però, visto e considerato che la Juventus si è ormai portata in pole nella corsa per il giovane classe ’01, con la chiusura di questo nuovo affare che arriverà (nella peggiore delle ipotesi) entro l’inizio della prossima settimana. Di 20 milioni di euro il compenso economico che la Vecchia Signora finirà per versare ben presto nelle casse della formazione transalpina, pronta a sua volta a cedere il proprio numero 19 pur di non privarsi di quest’ultimo a parametro zero tra un solo anno. Ammontano a 29, per il resto, le presenze racimolate nella scorsa stagione dal giovane prodotto del vivaio del Monaco, in grado di mettere a registro anche 1 rete e 1 assist nei 27 gettoni collezionati nel campionato di Ligue 1.