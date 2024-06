Svelate le maglie dell’Inter 2024/2025: le immagini

Spuntano le prime anticipazioni inerenti alle nuove divise che indosseranno i nerazzurri nella prossima stagione

L’Inter si appresta a disputare la regular season in formato 2024-25 da Campione d’Italia in carica. Un traguardo, questo, diventato pura realtà grazie al grande lavoro svolto da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi durante la passata annata.

C’è grande attesa nello scoprire che tipo di magliette indosseranno i nerazzurri nella prossima stagione, divisa su cui apparirà non soltanto il Tricolore ma anche la seconda stella, conquistata con merito da Lautaro e compagni. Presto verranno infatti annunciati ufficialmente i nuovi tre kit da gara del club di Viale della Liberazione per la prossima annata. Nel frattempo, a fornire le prime anticipazioni è stato proprio il portale ‘Opaleak’, che ha svelato in anteprima il design di questi stessi completini che la società meneghina indosserà nella stagione in formato 2024-25.

Manco a dirlo, la maglia home dell’Inter presenterà i soliti colori blu e nero, mentre la vera novità è rappresentata dal fatto che su questa stessa maglietta verranno collocate delle strisce disposte orizzontalmente, verticalmente e diagonalmente. Pochi dettagli da segnalare, invece, sulla divisa away, che avrà il bianco come colore primario, a differenza della terza maglia che presenterà l’arancione come colore principale. Una divisa, questa, su cui apparirà anche un motivo nero ispirato al serpente sui lati. A differenza di quanto accaduto in passato, infine, la formazione di Simone Inzaghi è pronta a collocare il proprio stemma al centro della propria divisa, anziché sul lato di sinistra come sempre accaduto in passato.