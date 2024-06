Zanotti verso il ritorno in Svizzera: i dettagli | INTERLIVE

Il giovane terzino destro dell’Inter pronto al trasferimento allo Zurigo dopo la stagione positiva al San Gallo, ecco in cosa consisterà l’affare fra i nerazzurri e la controparte svizzera per il cartellino di Zanotti

Una stagione da incorniciare sotto innumerevoli aspetti di gioco ma anche extra calcistici, legati per lo più alla capacità unica della dirigenza dell’Inter di muovere passi fondamentali verso il rilancio del brand nerazzurro.

Aver vinto il campionato è dunque soltanto frutto del lavoro di squadra ad ogni livello, dallo staff ai calciatori: il sogno di una riconferma anche per la prossima stagione è vivo più che mai e sembrerebbe coinvolgere anche quanti, per motivi legati ad intrecci di contratto e prestiti su scala internazionale, desiderano rientrare in squadra il prima possibile. Fra questi vi è anche il giovane terzino destro Mattia Zanotti, fresco di una grande performance annuale fra le file del San Gallo nella massima serie svizzera ove era stato smistato a mezzo di un prestito secco. Lì ha fatto registrare tre reti e cinque assist in trentaquattro presenze complessive.

Il calciatore proprio di recente ha raccontato di voler fare esperienza per mettersi maggiormente in mostra, ripercorrere le orme dei suoi grandi modelli e fonte d’ispirazione in nerazzurro come Federico Dimarco – con cui ha avuto già il piacere di potersi allenare – nonché Matteo Darmian. Di quest’Inter moderna ed efficace, Zanotti ha studiato ogni movimento e messo in pratica la teoria sui campi di gioco in Svizzera, ove conta di poter incidere ancora.

Zanotti allo Zurigo, ipotesi trasferimento a titolo definitivo dall’Inter

Nell’attesa di poter tornare in pianta stabile all’Inter e diventare una risorsa anche per la Nazionale Italiana (oggi in Under-21, ndr), il giovane calciatore prodotto del vivaio nerazzurro è proiettato ancora verso la lega svizzera di Super League. Stando alle informazioni recepite da ‘interlive.it‘, Zanotti viaggia verso il trasferimento allo Zurigo.

L’operazione fra le parti dovrebbe chiudersi a breve e non si esclude che fra le voci presenti nell’accordo possa comparire quella di trasferimento a titolo definitivo. Del resto, il baby talento nerazzurro era già finito nel calderone del mercato per qualche settimana come contropartita tecnica nell’ambito dell’operazione d’acquisto dell’Inter di Josep Martinez di provenienza genoana.