È il primo colpo dell’Era Oaktree: 30 milioni, fissate le visite

Il primo colpo dell’era Oaktree è ormai definito. Il calciatore nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri

L’Inter ha chiuso il primo colpo dell’era Oaktree. In queste settimane Marotta ha lavorato duramente per cercare di definire l’arrivo in nerazzurro del calciatore e nei giorni scorsi l’accelerata definitiva. Ora l’affare può considerarsi ormai fatto e si attende solamente l’annuncio ufficiale da parte del club.

È il terzo colpo di calciomercato da parte dei nerazzurri. I primi due sono stati Taremi e Zielinski (entrambi a zero ndr) ed ora questo nuovo acquisto. Naturalmente il lavoro di Marotta non è assolutamente finito qui. Le idee sono molto chiare, come le indicazioni di Inzaghi, e il presidente nerazzurro sta lavorando per cercare di soddisfare le richieste del tecnico e rendere la rosa ancora più completa rispetto alla scorsa stagioni.

Calciomercato Inter, chiuso un nuovo colpo: i dettagli

In attesa di capire quale saranno gli altri colpi, i nerazzurri hanno ormai definito il terzo acquisto di questo calciomercato. La svolta nella trattativa c’è stata nella giornata di mercoledì 26 giugno. L’intesa raggiunta con il club proprietario del cartellino ha permesso ai nerazzurri di fissare le visite mediche (questo weekend).

Josep Martinez, quindi, è ormai un giocatore nerazzurro. Il portiere spagnolo, fortemente voluto da Simone Inzaghi dopo la decisione di non riscattare Audero, firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione mentre sono 15+bonus quelli che entreranno nelle casse del Genoa. Una operazione complessiva da 30 milioni.

Cifra sicuramente inferiore rispetto a quella che i nerazzurri dovevano spendere per arrivare al brasiliano Bento. Il portiere verdeoro, come raccontato nelle scorse settimane, era il primo obiettivo per i nerazzurri. Ma la cifra richiesta dal club di appartenenza (Athletico Paranaense ndr) ha portato Marotta a virare e puntare sull’estremo difensore del Grifone.

Le idee dell’Inter su Josep Martinez sono molto chiare. Il portiere spagnolo in questa stagione sarà il vice Sommer, ma dalla prossima stagione, se non ci saranno dei cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe essere lui il titolare. Naturalmente l’ormai ex estremo difensore del Genoa proverà già da questa stagione a giocarsi le sue carte e invertire le gerarchie della rosa di Simone Inzaghi. Poi sarà il campo a dire se l’iberico troverà maggiore spazio di quello previsto alla vigilia oppure no. Ma sicuramente questa per Martinez è l’occasione più importante della sua giovane carriera.