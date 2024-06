Frattesi ‘rompe’ con l’Inter e va alla Roma: formula e cifre

Frattesi continua a esprimere inquietudine: sa che la Roma di De Rossi potrebbe accoglierlo a braccia aperte e forse spera in una cessione

Chissà che cosa sta passando nella mente di Davide Frattesi… Il ragazzo, dopo aver per un anno intero parlato con entusiasmo di Inter e lodato i tifosi nerazzurri e le emozioni vissute nella sua prima stagione a Milano, avrebbe fatto filtrare che vorrebbe un ruolo da titolare, magari alla Roma. Che si tratti di voci fondate o di frottole è oggi difficile saperlo, ma di certo è impossibile negare l’ascendente il club giallorosso ha sempre avuto sul centrocampista.

Frattesi è cresciuto lì, a Roma, e a Roma sarebbe voluto tornare anche di corsa, cioè senza auto né treno, due anni fa, da Sassuolo. Anche se all’Inter, come ambiente, si è trovato a suo agio, sa che per Inzaghi non è altro che un rincalzo. Nelle gerarchie, viene dopo Barella, dopo Mkhitaryan e ora, forse, pure dopo Zielinski.

Il club nerazzurro, che malgrado ciò che si legge in giro non è costretto a sacrifici sul mercato, non sembra aver intenzione di cederlo. Daniele De Rossi ci si fionderebbe con grande entusiasmo, e non è un mistero. L’allenatore, a quanto pare, ha da anni un bel rapporto con l’ex Sassuolo. Inoltre, le caratteristiche di Frattesi sembrano corrispondere perfettamente alle esigenze del progetto tattico di De Rossi.

A oggi non si esclude un tentativo della Roma per il centrocampista dell’Inter, ma c’è anche da dire che il club nerazzurro ha investito solo dodici mesi fa, spendendo bei soldi, per Frattesi, e lo ha fatto per garantirsi una valida opzione per il centrocampo, vista l’età di Mkhitaryan. Inoltre, per la Roma sarebbe quantomeno straniante il fatto di non aver voluto spendere due anni fa 10 milioni (con l’opzione di riacquisto) per un giocatore che oggi gliene costerebbe più di 45.

La Roma sogna il ritorno di Frattesi: servono 50 milioni

In definitiva, la Roma non ha i soldi per Frattesi. La mezzala ex Sassuolo è però uno di quei giocatori che l’Inter potrebbe anche cedere senza particolari rimpianti: tecnicamente, almeno nella sua prima annata in nerazzurro, non si è dimostrato all’altezza delle aspettative e non è riuscito ancora a interiorizzare i fondamentali del gioco di Inzaghi.

Continua a saper fare quello che sapeva fare già prima: gli inserimenti in area di rigore, recuperare palla, da puro box-to-box. Ma a Inzaghi, oltre alla quantità, ai muscoli e all’equilibrio, servono la qualità e la velocità di apprendimento, cose che l’ex Sassuolo sembra non poter offrire.

In giallorosso, invece, Davide Frattesi tornerebbe non solo in un ambiente a lui familiare e caro, ma potrebbe anche essere allenato da un allenatore pronto a sfruttare con convinzione le sue qualità. Data la spesa dello scorso anno, l’Inter non può chiedere sotto i 45 milioni. E l’impressione è che il club nerazzurro possa approvare una trattativa solo a partire da 50 milioni: una cifra fuori portata per i giallorossi.

Il ruolo di De Rossi e la formula con prestito con obbligo

De Rossi potrebbe insistere. Nella Capitale, già da fine campionato, circola voce secondo cui De Rossi avrebbe chiesto alla dirigenza giallorossa due giocatori soltanto: Davide Frattesi e Federico Chiesa. All’allenatore della Roma, Frattesi è sempre piaciuto, anche perché, da ex centrocampista, ne sa apprezzare l’unicità e l’utilità tattica. Anche la famiglia Frattesi sembra stia invocando il ritorno nella Capitale del figliol prodigo…

La proprietà americana del club capitolino non sembra però disposta a spendere. L’unica possibilità è quella che l’Inter possa accettare un prestito oneroso da circa 8 milioni con riscatto legato alla qualificazione in Champions pari a 25 milioni… E a queste condizioni l’Inter direbbe di no.

Intanto, Frattesi, eroe della Nazionale di Spalletti nelle partite di qualificazione all’Europeo, ha finora deluso in Germania con la maglia azzurra. Ciononostante, sono ancora in tante le squadre italiane interessate al suo profilo. Oltre alla Roma, si è parlato anche di Juventus e qualcuno ha tirato anche la Lazio e il Milan (che voleva prenderlo l’anno scorso prima che Marotta chiudesse l’affare con Carnevali). Anche se i tifosi bianconeri e rossoneri, sui social, affermano di essere più interessati alla sorella del centrocampista.