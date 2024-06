Inter, accordo a un passo: la data dell’annuncio della firma

L’Inter accelera per chiudere una operazione. L’accordo è davvero ad un passo e spunta la possibile data per l’annuncio ufficiale.

L’Inter è molto attiva sul calciomercato. I nerazzurri in questi giorni si stanno concentrando su diverse trattative e una potrebbe essere chiusa già nel giro di poco tempo. Il condizionale in questi casi è d’obbligo, ma le ultime notizie parlano di un accordo vicino e ufficialità attesa già nella prima metà del prossimo mese.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero deciso di rompere gli indugi e mettere nero su bianco l’accordo. L’Inter vorrebbe arrivare all’annuncio ufficiale prima dell’inizio del ritiro estivo e ci sarebbe già una data per annunciare la firma. Naturalmente nei prossimi giorni si dovrebbe avere un quadro molto più chiaro, ma Marotta spera di poter rispettare la deadline fissata per porre la parola fine a questa trattativa che ormai va avanti da diverso tempo.

Inter, chiusura ad un passo, la data della firma

L’Inter in queste prime settimane di calciomercato si sta muovendo su due fronti: chiudere operazioni per rinforzare la rosa e provare a definire alcuni rinnovi. E tra questi c’è anche Simone Inzaghi. I contatti tra il tecnico e i nerazzurri vanno avanti ormai da tempo e nei primi giorni di giugno c’è stato un incontro tra l’entourage dell’allenatore e la dirigenza per provare a superare gli ultimi scogli e arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Ora, stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter avrebbe deciso di accelerare sulla trattativa per annunciare il rinnovo entro il 13 luglio, giorno del raduno estivo. La data cerchiata in rosso sul calendario sarebbe quella del 12 durante la prima conferenza stampa stagionale di Inzaghi. Ma ci sono ancora da risolvere alcune questioni e per questo motivo non possiamo escludere uno slittamento di qualche giorno o di settimane.

Ad oggi, infatti, non ci sarebbe l’accordo definitivo tra le parti. L’Inter vorrebbe continuare sul percorso degli ultimi rinnovi: prolungamento di un anno (2026) e uno stipendio non superiore ai 6,5 milioni di euro. Il tecnico starebbe spingendo per arrivare fino al 2027 e, di conseguenza, ci sarebbero delle distanze anche sulla parte economica. Ma la volontà di continuare è chiara e per questo motivo c’è grande ottimismo sull’esito positivo della trattativa. E già nei prossimi giorni potrebbe esserci la svolta per chiudere la trattativa e arrivare alla tanto attesa fumata bianca.