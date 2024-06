Ancora niente rinnovo: Inter-Inzaghi, come stanno le cose

Il tanto atteso rinnovo di Simone Inzaghi non è arrivato. La trattativa prosegue e in casa Inter c’è fiducia per la firma. Ecco le ultime

Tra gli artefici delle ultime annate nerazzurre c’è sicuramente Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter, dopo degli ottimi risultati sulla panchina della Lazio, si è ripetuto anche a Milano ed ora su di lui ci sono gli occhi delle squadre più importanti a livello europeo. Gli attestati di stima negli scorsi mesi non sono mancati, ma l’allenatore piacentino fino ad oggi ha dato priorità all’Inter ribadendo la volontà di continuare la sua avventura con il club campione d’Italia.

Una situazione che potrebbe cambiare da gennaio se non ci dovesse essere il tanto atteso rinnovo. Le trattative tra il suo entourage e l’Inter vanno avanti ormai da tempo, ma per il momento non si è arrivati alla fumata bianca.

La volontà di chiudere c’è da entrambe le parti e ad oggi non sembrano esserci particolari problemi anche se la quadra non è stata ancora trovata. Le prossime settimane, quindi, si preannunciano fondamentale per il futuro del tecnico nerazzurro. I tifosi sperano che tutto si possa risolvere in davvero poco tempo per guardare con fiducia al futuro.

Inter: rinnovo Inzaghi, la trattativa prosegue

La speranza di Simone Inzaghi e dell’Inter è quella di proseguire insieme, ma ci sono ancora dei passaggi da sistemare prima di annunciare il rinnovo. La scadenza a giugno 2025 consente ai nerazzurri di avere ancora un po’ di tempo per trovare l’accordo definitivo. Serve comunque accelerare per non rischiare che altre squadre si facciano avanti approfittando di alcune divergenze tra tecnico e il club campione d’Italia.

Ad oggi sono due i principali temi da risolvere: la durata del contratto e la forbice tra domanda e offerta. I nerazzurri hanno messo sul piatto un prolungamento fino al 2026 mentre il tecnico chiede un anno in più. Da trovare un compromesso anche sull’ingaggio. Il club non vuole sforare il tetto dei 6,5 milioni di euro. L’allenatore punta ad una cifra leggermente maggiore.

I contatti comunque sono comunque frequenti e continueranno anche nelle prossime settimane. Si proverà ad arrivare ad un compromesso per proseguire insieme questa avventura. Naturalmente l’assenza della firma tiene in ansia i tifosi nerazzurri, ma in casa Inter si è fiduciosi sulla possibilità di arrivare ad un accordo e non rompere il giocattolo che in questi due anni ha dato tante soddisfazioni al club campione d’Italia.