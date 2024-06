Inter, tutto fatto per il difensore: trasferimento chiuso

I nerazzurri hanno portato a termine una nuova operazione di mercato in uscita, ecco di chi si tratta

Che sia Prima squadra o Primavera poco importa, l’intento dell’Inter è infatti quello di operare perfettamente in qualsiasi ambito. A testimoniarlo sono anche gli splendidi risultati raggiunti dai nerazzurri in questi ultimi anni a livello giovanile, che di fatto hanno poi permesso ad alcuni giovani emergenti di accasarsi ad altri squadre per cifre tutt’altro che irrisorie.

L’esempio più lampante è dato dalla cessione di Cesare Casadei, passato due anni fa dall’Inter al Chelsea per 20 milioni di euro, fino ad arrivare anche a Giovanni Fabbian, trasferitosi nella scorsa estate al Bologna per 5 milioni, con la possibilità che il giovane classe ’03 torni un giorno a vestire di nerazzurro qualora il club di Viale della Liberazione esercitasse l’opzione valida per il diritto di recompra. Non solo, perché dalle parti di Appiano si è già consumata una nuova operazione di mercato in uscita, tutto questo ancor prima che prendesse ufficialmente il via la prossima finestra di calciomercato estiva, giunta oramai alle porte.

Fois dice addio all’Inter: il centrale classe ’06 ha deciso di accasarsi al Sudtirol

Si conclude qui l’esperienza tra Daniel Fois e l’Inter, giovane centrale di difesa che ha deciso di dire addio ai nerazzurri per accasarsi al Sudtirol, sodalizio militante quest’oggi nel campionato di Serie B.

E’ cosa ormai fatta l’arrivo in Trentino-Alto Adige da parte del classe ’06, che a partire dalla prossima stagione avrà la possibilità di vestire la maglia di questa stessa società, indossando dapprima la divisa della formazione Primavera per poi provare a ritagliarsi il proprio spazio anche in Prima squadra. E’ questo, di fatto, il piano a cui ha già pensato il Sudtirol per il suo nuovo baby talento.