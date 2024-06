Leao ‘manda’ Thuram in Arabia: affare choc con la clausola

L’esterno portoghese, finito nel mirino dell’Al-Hilal, potrebbe finire per spingere l’ex Borussia M’Gladbach verso l’addio da Milano. I tifosi interisti tremano intanto

E’ quello di Rafael Leao il nome individuato dall’Al-Hilal per provare a rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione, club alla cui guida tecnica vi è Jorge Jesus, ex allenatore che ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita del classe ’99.

A riferirlo è ‘Il Corriere dello Sport’, fonte secondo cui ad aver messo già in chiaro le cose è stato proprio l’esterno portoghese, il quale avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a lasciare Milano in estate, neppure difronte a un’offerta da 20 milioni di euro netti a stagione lato ingaggio. Uno scenario, questo, che rischia seriamente di poter danneggiare l’Inter.

Inter, l’Al-Hilal può provare a farsi avanti per Thuram dopo il no di Leao: servono 85 milioni di euro

Marcus Thuram è il profilo su cui potrebbe provare a ripiegare l’Al-Hilal dopo il no incassato da Rafael Leao, esterno d’attacco che a differenza di quanto ci si aspettava fino a qualche mese fa resterà dalle parti di Milanello anche nella prossima stagione.

Di fatto, un’ipotesi di cui tener conto è quella che questo stesso sodalizio arabo possa ben presto provare a riporre 50-60 milioni di euro sul tavolo dell’Inter per il cartellino dell’ex Borussia M’Gladbach, pedina su cui il club di Viale della Liberazione è disposta a puntare anche in vista della prossima annata, a meno che una qualsiasi società non si mostri disposta a pagare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro del classe ’97. Fin troppo chiara, perciò, la volontà del club di Viale della Liberazione, anche in virtù delle 15 reti e dei 14 assist messi a registro soltanto nella scorsa regular season dal giovane prodotto del vivaio del Sochaux, atterrato a Milano un anno fa a costo zero.