Rinnovo e poi cessione: l’Inter fiuta il colpo dalla B

I nerazzurri hanno messo gli occhi su un giovane difensore centrale, ecco di chi si tratta

L’Inter ha le idee ben chiare. La volontà di Marotta, Ausilio e soci è infatti quella di regalare almeno un nuovo rinforzo difensivo al proprio tecnico. Resta sicuramente quello di Alessandro Buongiorno il nome che continua a piacere più di tutti dalle parti di Viale della Liberazione per quella determinata zona di campo. In realtà, però, la squadra neo Campione d’Italia è finita per pensare anche a un altro profilo in queste ultime settimane di tempo.

Trattasi di Giovanni Leoni, giovane difensore centrale che si è ben messo in evidenza durante la passata stagione trascorsa in prestito al fianco della Sampdoria, club che ha optato per la conferma del proprio numero 46, che ha chiuso la scorsa regular season con 12 presenze e 1 rete. Di fatto, proprio nei giorni scorsi, i blucerchiati hanno dato nota del rinnovo di contratto dell’ex Padova, diventato oramai un dichiarato obiettivo di mercato della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Simone Inzaghi.

Ufficiale il rinnovo di Leoni fino al 2027 in casa Sampdoria: l’Inter resta lì alla finestra

La squadra di Andrea Pirlo ha ufficializzato nei giorni scorsi il prolungamento di contratto di Giovanni Leoni, giovane difensore centrale classe ’06 che si è legato alla formazione ligure a mezzo di un nuovo accordo valido sino a giugno 2027.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Leoni. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 12 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027”. E’ questo, di fatto, il comunicato con cui i blucerchiati hanno reso noto questo nuovo affare di mercato. Ad ogni modo, un’ipotesi di cui va tenuto conto, è quella che il futuro del giovane prodotto del vivaio del Padova possa essere anche all’Inter, club che nel frattempo sta continuando a spingere più di tutti per l’arrivo del forte centrale di difesa made in Italy a Milano.