Dall’Inter all’Atletico: che ‘regalo’ a Simeone, preso per 30 milioni

L’Atletico Madrid ha ormai definito un colpo importante per Simeone. La trattativa dovrebbe chiudersi intorno ai 30 milioni di euro.

È un’Inter molto attiva nel calciomercato. I nerazzurri ormai da settimane sono al lavoro per cercare di individuare i nomi giusti a disposizione di Simone Inzaghi. L’obiettivo da parte del club campione d’Italia è quello di riuscire a rendere la rosa ancora più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione.

Questo naturalmente sta portando diversi giocatori ad essere accostati al club nerazzurro, ma non sempre le voci si sono trasformate in una reale trattativa. E uno dei nomi nei giorni scorsi avvicinati all’Inter sembra essere ad un passo dal trasferimento all’Atletico di Simeone. I Colchoneros, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero chiudere il colpo per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. La firma è attesa nei prossimi giorni.

Le idee dell’Inter sono molto chiare su questo calciomercato. Nell’ultimo vertice con la società, avvenuto a inizio giugno, Inzaghi ha indicato un centrale e una seconda punta come rinforzi necessari per poter rendere la rosa ancora maggiormente competitiva e puntare a obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli raggiunti nell’annata appena conclusa.

Calciomercato: niente Inter, firma con l’Atletico Madrid

Il centrale, però, non sarà Le Normand. Il difensore, attualmente impegnato con la Spagna a Euro 2024, in passato è stato accostato al club nerazzurro, ma l’Inter non ha mai realmente iniziato una trattativa con la Real Sociedad. Questo ha dato via libera all’Atletico Madrid, che nei giorni scorsi è riuscita a trovare l’accordo definitivo con il club spagnolo per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Decisiva anche la volontà del calciatore di andare a Madrid per fare un ulteriore salto di qualità nella sua carriera. L’operazione è ormai chiusa e l’ufficialità potrebbe arrivare ancora prima della fine degli Europei. Si tratta di un colpo sicuramente importante per il club spagnolo. Come detto, l’Inter non ha mai realmente iniziato una trattativa per portare il centrale a Milano. Gli obiettivi dei nerazzurri per il ruolo di difensore sono altri.

Il sogno ad oggi resta Buongiorno del Torino, ma la richiesta di 40 milioni dei granata e la forte intenzione del Napoli di sborsare questa cifra rendono la strada assolutamente in salita. Naturalmente Marotta non ha nessuna intenzione di farsi sorprendere e sta lavorando anche su altre piste. L’intenzione è sempre quella di chiudere nel giro di poco tempo la trattativa per dare a Inzaghi nel giro di poco tempo il rinforzo.