Inter, l’agente chiude col Napoli: contratto triennale

Nuova operazione in arrivo in casa partenopea, ecco di chi si tratta

La formazione del neo tecnico Antonio Conte ha già incominciato a pianificare la prossima stagione. L’intenzione del presidente Aurelio De Laurentiis è infatti quella di regalare quanti più rinforzi possibili in favore dell’ex allenatore dell’Inter, confermando al tempo stesso buona parte delle pedine potute osservare nel corso della passata stagione.

E’ il caso non soltanto dei vari Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, che potrebbero finire per lasciare la Campania tra soli pochi mesi, ma anche di Alex Meret, portiere approdato a Castel Volturno nell’estate del 2018 che ha un accordo che lo lega a questo stesso sodalizio per un solo altro anno. Complice il contratto in scadenza a giugno 2025, per l’appunto, il classe ’97 era finito per essere accostato (oltre che proposto) nei mesi scorsi anche all’Inter. In realtà, però, il futuro dell’ex Udinese e Spal dovrebbe essere ancora a Napoli.

Meret, altro che Inter: in arrivo il rinnovo col Napoli

Facendo riferimento a quanto raccontato da ‘Il Mattino’, il Napoli è pronto a estendere la durata del proprio rapporto collaborativo con Alex Meret, primo portiere della formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Antonio Conte.

Secondo quanto riferito dalla medesima fonte, l’intenzione dei partenopei è infatti quella di trattenere il classe ’97 alla propria corte anche negli anni a venire, a tal punto che gli stessi azzurri sarebbero pronti a offrire al proprio numero 1 un nuovo accordo triennale con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Nonostante l’estremo difensore made in Italy sia stato proposto all’Inter nei mesi scorsi, i nerazzurri non hanno mai e poi mai visto Meret come un’assoluta priorità. A testimoniarlo è il fatto che il club di Viale della Liberazione abbia deciso di accogliere Josep Martinez in quel di Appiano.