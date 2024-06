La bomba di mercato è servita, firma un triennale con l’Inter: c’è la data

Ottima novità di mercato per la società meneghina, che fissa la data per la stipula di un importantissimo contratto triennale

Tempo di rinnovi in casa Inter. Non per tutti, ovviamente. Poco prima dell’inizio di Euro 2024 è toccato a Nicolò Barella – forse, insieme a capitan Lautaro, l’unico vero incedibile in casa Inter – legarsi al club nerazzurro addirittura fino al 2029.

Restando alla stessa figura del formidabile attaccante argentino, il ‘Toro’ è sul punto di mettere nero su bianco: anche lui verrà blindato fino al 2029, con un rinnovo quinquennale. Tralasciando per un momento le altre situazioni su cui invece club e giocatore non riescono a trovare la quadra per l’accordo di prolungamento (Denzel Dumfries ne è un emblematico esempio), c’è un altro rinnovo che è assolutamente fondamentale per l’immediato futuro del club nerazzurro.

Stiamo parlando niente di meno della stabilità della guida tecnica della squadra, ovvero di Simone Inzaghi. Già uno degli allenatori più vincenti della gloriosa storia della Beneamata. Nello scorso 5 settembre, proprio all’inizio della stagione che avrebbe poi consegnato il ventesimo scudetto al club di Viale della Liberazione, Inzaghi ha prolungato il suo matrimonio fino al 2025.

Inevitabilmente, considerando la trionfale annata appena conclusa, dirigenti ed allenatore sono concordi nel proseguire insieme in un ciclo che si sta rivelando tra i più proficui della storia del club.

Inzaghi-Inter, c’è la data dell’annuncio

Si sarebbero fatti dei sostanziali passi in avanti tra le parti. Inizialmente la società avrebbe voluto proseguire sulla falsariga degli altri rinnovi: ovvero allungare di un anno il precedente accordo. L’Inter avrebbe così messo sotto contratto Inzaghi fino al 2026, dando al tecnico il giusto margine per poter pianificare anche l’annata successiva a quella che si sarebbe apprestato a vivere.

Il piacentino però, forte di risultati che sono dalla sua parte, avrebbe desiderato un accordo più lungo: una scadenza al 2027 era ed è nei desiderata di Inzaghi, che sente di essersi meritato la certezza di poter guidare la squadra per tre anni rispetto alla precedente firma avvenuta nel settembre 2023.

Dopo alcune settimane di dialoghi costruttivi tra esponenti del club e l’entourage del tecnico, la fumata bianca è sempre più vicina. In occasione dell’inizio del raduno estivo, previsto per il 13 luglio, Inter e Inzaghi contano di aver messo tutto nero su bianco. Proprio nella tanto attesa conferenza stampa di inizio stagione del tecnico, fissata al 12 luglio, il club conta di poter dare l’annuncio ufficiale: il matrimonio tra l’Inter e Inzaghi proseguirà fino al 2026 (con opzione per il 2027), con reciproca soddisfazione delle parti.