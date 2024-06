Pazzo mercato: intreccio clamoroso per Carlos Augusto alla Juve

Nuovo scenario a sorpresa per il futuro del laterale brasiliano, finito nei radar dei bianconeri già durante la passata estate

E’ tempo di calciomercato. A breve, infatti, diversi calciatori finiranno per cambiare aria, come già successo ad Andrea Belotti e a qualche altro del resto, con l’ormai ex centravanti della Roma che si è accasato al Como soltanto nei giorni scorsi.

C’è poco da dire, tanti giocatori finiranno per abbandonare ben presto il campionato di Serie A. Uno di questi è sicuramente Mitchel Bakker, atterrato in Italia soltanto nella passata estate e pronto a cogliere le proprie valigie da Bergamo dopo aver indossato per una sola stagione la divisa dell’Atalanta, club col quale il classe ’00 ha racimolato appena 20 presenze nella scorsa regular season, condite da un solo gol. A tal proposito, ad essersi fatto avanti per il laterale olandese è il Real Betis. Ciò sta a significare che la Dea sarà dunque costretta ad andare sin da subito in cerca del successore dell’ex Bayer Leverkusen. Occhio perchè, in tal senso, a poter cogliere la palla al balzo potrebbe essere la Juventus, club che può finire per sfruttare questo scenario di mercato per poi provare a mettere a segno un altro importante affare.

Bakker verso l’addio da Bergamo: carta Kostic per la Juve per provare ad arrivare a Carlos Augusto

Con un Mitchel Bakker in uscita da Bergamo, la Juventus potrebbe finire per cogliere la palla al balzo provando a offrire Filip Kostic all’Atalanta, visto che il laterale serbo è chiamato anch’esso all’addio in estate.

E’ questo lo scenario che può seriamente finire per prendere quota già nelle prossime settimane. Un’idea di mercato, questa, che volendo consentirebbe poi ai bianconeri di provare a virare successivamente su Carlos Augusto, finito nei radar della Vecchia Signora già nella passata estate e dunque ancor prima che l’ex Monza si accasasse all’Inter per 15 milioni di euro. Naturalmente, i tifosi interisti si augurano che nulla di tutto ciò accada.