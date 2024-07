Calhanoglu al Bayern, “bloccato il sostituto”: all’Inter per 12 milioni

Nonostante la smentita dell’operazione d’acquisto di Calhanoglu da parte del Bayern, Fabio Santini riapre il fronte e l’Inter avrebbe bloccato lo spagnolo Bernabé del Parma

Protagonista di un buon cammino europeo fino a questo momento in qualità di trascinatore della Nazionale Turca di Vincenzo Montella, il centrocampista e regista Hakan Calhanoglu proietta sé stesso e i suoi compagni di squadra verso ulteriori successi collettivi.

Ma oltre agli impegni intra-campo, il calciatore ha dovuto affrontare finora anche qualche altro inconveniente mediatico legato alla sua posizione tra le file dell’Inter di Simone Inzaghi. Calhanoglu è stato infatti accostato ripetutamente al Bayern Monaco, club bavarese voglioso di tornare a buoni livelli dopo l’esperienza altalenante di Thomas Tuchel e fresco di promozione di Vincent Kompany al ruolo di primo responsabile tecnico.

Nonostante il forte pressing da parte del club tedesco, l’Inter ha comunque messo da subito in chiaro la riluttanza a cedere un calciatore tanto importante del proprio organico a meno che non venisse presentata al cospetto della dirigenza nerazzurra un’offerta ingente da almeno 70 milioni di euro. Come se non bastasse, anche il turco ci ha messo del suo smentendo ogni accostamento al Bayern e ribadendo il proprio attaccamento alla causa dell’Inter anche nel prossimo futuro.

Bernabé dopo Calhanoglu: “Via dall’Inter per 70 milioni”

Per il giornalista Fabio Santini, però, il messaggio pubblico lanciato da Calhanoglu a sua discolpa sarebbe più che altro il frutto delle circostanze di mercato. Qualcosa fra Inter e Bayern sarebbe ancora in piedi, nell’attesa che si possa sapere di più sull’effettiva voglia da parte degli acquirenti di muoversi concretamente nella direzione del centrocampista.

“L’Inter ha fatto il suo prezzo e il Bayern lo vuole fortemente“, ha raccontato Santini nell’ultimo intervento ai microfoni di ‘TvPlay“. “Nonostante le smentite, Calhanoglu andrà via se dovesse arrivare l’offerta da 70 milioni. Anche perché è andato a battere cassa dopo aver saputo dell’aumento sostanziale di Lautaro”, ha poi concluso. Non prima di far menzione al potenziale obiettivo-sostituto del turco su cui l’Inter avrebbe già messo gli occhi. O addirittura si sarebbe spinta fino a bloccarlo, chiedendo al Parma un momento di stand-by. Trattasi del fantasista spagnolo Adrian Bernabé, accostato anche alla convocazione della rappresentativa del suo Paese in occasione della disputa dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Quest’ultimo sarebbe valutato almeno 12 milioni dal club emiliano neopromosso in Serie A.