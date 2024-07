Nuovo sponsor per l’Inter, annuncio UFFICIALE: le cifre dell’accordo

L’Inter continua a programmare il suo futuro, anche per quanto riguarda le questioni extra campo: è ufficiale l’accordo con il nuovo sponsor

La gestione di Beppe Marotta come presidente dell’Inter non sarà così diversa rispetto a quello che è successo negli ultimi anni. Con il diktat dei conti, bisognerà fare qualche capriola in giacca e cravatta per fare in modo di soddisfare le esigenze di Simone Inzaghi, le aspettative sul campo e riuscire comunque a strizzare un occhio a Oaktree, che di sicuro non ha intenzione di aprire troppo i rubinetti per la Beneamata.

Per far collimare tutte queste esigenze, è necessario guardare alle possibilità che arrivano dall’esterno. Ovviamente, eventuali operazioni in uscite aiuterebbero a finanziare il calciomercato, ma la dirigenza non ha in mente di spostare i big che hanno portato alla conquista della seconda stella – il caso di Hakan Calhanoglu è emblematico, almeno per quanto accaduto fino ad ora.

L’opera della società va avanti con la promozione del brand a livello internazionale, nello stringere nuovi rapporti e anche siglando nuovi accordi di sponsorizzazione. Ormai un’altra firma è stata chiusa e stavolta è particolarmente importante, perché il club nerazzurro ha ufficialmente un nuovo main sponsor.

Inter, arriva Betsson: le cifre dell’accordo

La notizia era nell’aria da tempo, ma semplicemente doveva passare il tempo necessario per l’ufficializzazione dell’accordo. Come per i calciatori, infatti, i contratti si sono chiusi al 30 giugno e quindi, con l’arrivo di luglio, è anche tempo del nuovo main sponsor del club, dopo i problemi del recente passato.

Ormai è ufficiale, sarà Betsson.Sport. Come dicevamo, mancava solo l’annuncio, anche perché la squadra social dell’Inter si era fatta sentire già nella giornata di ieri, con un video in cui i palloncini arancioni avevano invaso la sede. Oltre al filmato spettacolare e rilassante, era un chiaro gioco per far capire quale sarebbe stato il main sponsor – l’arancione è, appunto, il colore di Betsson.

Uniti dalla passione per lo sport 🖤💙

Benvenuti nella famiglia Inter: @BetssonSport è il nuovo official main partner dei Nerazzurri ✍️🟠

Preparatevi alla nuova stagione! 😍#ForzaInter #IMPartner #BetssonSport — Inter ⭐️⭐️ (@Inter) July 1, 2024

Ora c’è anche l’annuncio ufficiale, prontamente commentato da Alessandro Antonello attraverso i canali ufficiali del club: “Siamo felici di accogliere Betsson Sport nella famiglia di partner nerazzurri grazie a questo accordo storico che vede il loro logo posizionarsi sul front delle nostre nuove maglie”.

Ma quali saranno le cifre incassate dall’Inter e, soprattutto, che impatto avranno? Si parla di un accordo da 30 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Sono soldi importanti da iniettare nelle casse del club e sicuramente al rialzo rispetto a Paramount+, precedente sponsor. Con l’annuncio ufficiale, un altro capitolo è chiuso, in attesa degli sviluppi sul calciomercato.