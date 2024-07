Rinforzo a sorpresa dalla Premier: 15 milioni e stipendio di 3

Højbjerg entra nell’ultimo anno di contratto e si proietta verso l’addio al Tottenham, possibile abbassamento delle richieste d’ingaggio e idea Inter in Serie A

Chiuso il discorso Europeo per l’Italia, una buona fetta di calciatori dell’Inter andrà in vacanza prima di far rientro alla base nerazzurra ove ad attenderli ci sarà lo staff di Simone Inzaghi per la preparazione alla nuova stagione. Ad essi si aggregheranno anche i nuovi acquisti e i tanti giovani di rientro dalle rispettive esperienze in prestito, nell’attesa che possano esser smistati altrove.

Apparentemente la dirigenza nerazzurra non dovrebbe ritoccare ulteriormente l’organico che andrà a comporsi perché già completo così com’è, ma spesso il mercato ha riservato delle sorprese inaspettate soprattutto a seguito di operazioni in uscita improvvise, scatenanti l’urgenza di correre ai ripari. Da qualche tempo si parla delle chance di Hakan Calhanoglu di raggiungere il pressante Bayern Monaco ma finora ci sono soltanto smentite e se dovessero essere riconfermati anche tutti gli altri protagonisti a centrocampo, il reparto mediano non dovrebbe andare incontro ad ulteriori puntellamenti.

Detto ciò però da qui alle prossime giornate potrebbe cambiare il destino di un calciatore che ha fatto la storia recente del Tottenham e ha dimostrato enorme personalità anche ad Euro 2024 con la Nazionale Danese, fino all’ultimo momento dell’eliminazione da parte della Germania agli ottavi. Trattasi dell’esperto Pierre-Emile Højbjerg, classe ’95 con caratteristiche di gioco orientate verso l’impostazione dal basso e il recupero in fase di non possesso.

L’Inter non vira su Højbjerg, pronto a lasciare il Tottenham

Stando alle voci di corridoio, il danese dovrebbe lasciare il club inglese proprio in questa sessione estiva di mercato con un solo anno di contratto all’attivo. Questo potrebbe altresì rendere più agevole una eventuale trattativa d’acquisto con i club interessati al suo profilo fra cui, almeno per il momento, non figura l’Inter.

Il Tottenham, d’altra parte, avrebbe tutto l’interesse a cederlo andando ad incassare una cifra complessiva sui 15 milioni senza andare incontro allo svincolo a parametro zero nel giugno del 2025. L’entourage potrebbe quindi proporlo ai Campioni d’Italia con la promessa di procedere ad un accordo a condizioni d’ingaggio ribassate rispetto a quelle attuali al Tottenham, fisse sui 3,3 milioni di euro stagionali, nel tentativo di convincere la dirigenza nerazzurra. Ben più in corsa dell’Inter c’è l’Atletico Madrid.