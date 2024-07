Ufficiale, non convocato per il ritiro: ha firmato con l’Inter

Taremi risulta escluso ufficialmente dalla rosa del Porto ed è prossimo alla ufficializzazione dell’accordo con l’Inter, già raggiunto nelle scorse settimane lontano dai riflettori

Ogni giorno trascorso in questo primissimo spezzone di stagione estiva è stato per gli appassionati un tempo d’attesa lunghissimo, prima che aprisse in via ufficiale la sessione di mercato. Ora però ansie e tensioni possono esser liberate per far spazio all’entusiasmo di vedere nuovi volti prendere piede nei rispettivi club di destinazione, frutto delle operazioni messe in atto dalle dirigenze negli ultimi mesi.

Nel calderone c’è anche l’Inter che non si è affatto tirata indietro dal piazzare alcuni colpi mirati per salvaguardare l’aspetto della competitività ormai proprio della squadra di Simone Inzaghi, ma senza incorrere in salassi economici difficilmente tamponabili. I primi due acquisti certi di questa nuova campagna sono infatti Piotr Zielinski da un lato, fresco di mancato accordo di rinnovo con il Napoli a causa di alcune divergenze di vedute fra la presidenza partenopea e l’entourage del calciatore polacco; Mehdi Taremi dall’altro, in scadenza di contratto con il Porto dopo aver rappresentato per diverse stagioni una delle minacce a livello europeo più in forma sotto porta.

Taremi fuori dai ventotto convocati del Porto, tutto pronto per l’Inter

A proposito del roccioso centravanti iraniano, destinato a contendersi la medesima posizione in campo occupata da Marcus Thuram al fianco di Lautaro Martinez, un ultimo dettaglio ha posto ulteriori conferme al fatto che l’accordo con l’Inter sia stato raggiunto ormai da tempo.

Il tutto è infatti giunto direttamente dal Porto che proprio nelle ultime ore ha diramato a mezzo di un comunicato ufficiale la lista dei calciatori che comporranno l’organico della Prima Squadra per la fase di preparazione che anticipa l’avvio della nuova stagione sportiva in Portogallo. Fra i tanti nomi presenti non figura quello di Taremi, come logico, proprio a causa del naturale scioglimento del rapporto di lavoro fra le due parti occorso il 30 giugno.

Il calciatore è adesso pronto a fare i bagagli per raggiungere il ritiro dell’Inter nelle prossime settimane in anticipo rispetto alla tabella di marcia, previa ufficialità dell’acquisto a parametro zero da parte della dirigenza. Avrebbe infatti comunicato di volersi ‘tagliare’ le vacanze estive al fine di mettersi subito a disposizione di Inzaghi nell’attesa che i suoi compagni possano tutti fare rientro alla base dopo la disputa delle competizioni internazionali attualmente in corso di svolgimento fra Europa e Americhe.