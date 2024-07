Arriva il suo pupillo, Inzaghi può esultare

L’estate nerazzurra è pronta a diventare rovente: ecco il colpo che Simone Inzaghi aspettava da tempo, finalmente arriva il pupillo

Il tempo dei festeggiamenti è terminato ed in casa Inter si sta già lavorando alla prossima stagione. La data del ritiro si avvicina ed i tifosi aspettano i primi colpi di mercato: uno di questi potrebbe essere particolarmente gradito a Simone Inzaghi.

Il 13 luglio ad Appiano Gentile comincerà ufficialmente la nuova annata nerazzurra, con la squadra di Inzaghi che punterà a stupire in Champions League e a ripetersi in Serie A, dopo un campionato letteralmente ‘ammazzato’ nel giro di pochi mesi. La seconda stella non basta e così Beppe Marotta sta scandagliando il mercato alla ricerca delle occasioni ritenute ideali, sia dal punto di vista tecnico che – soprattutto – economico. Si punterà a massimizzare i profitti dalle cessioni per poi regalare al tecnico piacentino una rosa all’altezza delle aspettative.

E così che con enorme anticipo sulla concorrenza l’attuale presidente dell’Inter ha portato a termine due operazioni a parametro zero, che aumenteranno non di poco il tasso tecnico di centrocampo e attacco. Piotr Zielinski, una volta scaduto ufficialmente il contratto con il Napoli, ha voluto salutare i suoi ex tifosi prima di immergersi nella sua nuova realtà. Un tricolore sul petto per il polacco che arricchirà la già talentuosissima batteria di centrocampisti a disposizione di Inzaghi.

Discorso analogo in avanti, visto che una punta come Mehdi Taremi mancava all’Inter. Il centravanti iraniano, dopo l’esperienza al Porto e le sterili voci sul Milan di un anno fa, ha scelto i campioni d’Italia. Parallelamente si sta affacciando una nuova intrigante operazione che andrebbe certamente incontro alle richieste di Simone Inzaghi: un suo pupillo, dopo anni di corteggiamenti, è finalmente pronto ad approdare nella Milano nerazzurra.

Finalmente all’Inter: colpo dalla Capitale

Uno degli affari che Simone Inzaghi avrebbe voluto vedere concretizzato sin dal primissimo giorno in cui ha messo piede alla Pinetina torna prepotentemente di moda. L’Inter sarebbe infatti nuovamente interessata a Manuel Lazzari, laterale che potrebbe lasciare la Lazio in estate.

Un calciatore che il tecnico di Piacenza ha sempre stimato, sin dalla sua lunga avventura alla guida dei biancocelesti dove Lazzari era una pedina insostituibile nell’undici iniziale. E così stagione dopo stagione il nome del 30enne di Valdagno è venuto a galla, senza che però nulla finisse nero si bianco. Adesso la situazione è cambiata, Marotta potrebbe pensare ad un assalto nelle prossime settimane per strappare Lazzari al club di Lotito.

In casa Inter si sta ancora valutando il da farsi per quel che riguarda Denzel Dumfries, in scadenza il 30 giugno 2025. Dell’affare Lazzari ne sarebbe felicissimo Inzaghi, il quale metterebbe un suo fedelissimo sulla corsia destra, in una stagione nella quale i nerazzurri tenteranno di brillare pure in Europa.

Lazzari al momento è sotto contratto con la Lazio fino all’estate 2027 ed è reduce da una buona stagione nella Capitale, con 33 apparizioni tra campionato e coppe, 2255′ in campo e 2 assist all’attivo. Un usato sicuro che dopo gli arrivi a zero di Zielinski e Taremi rappresenterebbe una scelta intelligente per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Con una proposta di 7-8 milioni di euro per il cartellino dell’esperto laterale, Lazzari potrebbe finalmente vestire la maglia dell’Inter.