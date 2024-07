Dumfries via dall’Inter con lo scambio: “Accordo più vicino”

Dumfries è sbarcato all’Inter nell’estate 2021, dopo la partenza di Hakimi destinazione PSG. Il suo contratto scade a giugno 2025

Dumfries vorrebbe andare via dall’Inter per ritrovare un ruolo da protagonista e guadagnare molto più dei 2,5 milioni attuali, soltanto che per lui non è arrivata alcuna proposta importante. Nessuna, perlomeno, da qualche grande club europeo. In particolare della Premier, dove il laterale olandese ambisce a giocare come ha confermato lui stesso nelle recenti interviste.

Ecco perché lo scorso 4 aprile Interlive.it non ha per nulla escluso la sua permanenza alla corte di Simone Inzaghi. Se non ci sono acquirenti di un certo spessore internazionale, diciamo anche graditi, allora conviene rimanere a Milano e magari prolungare quel contratto in scadenza a giugno 2025. Stando alle ultime indiscrezioni, alla fine proprio questo starebbe per accadere.

Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di accordo più vicino per il rinnovo contrattuale del classe ’96, complici alcuni guai fisici nell’ultimo anno scavalcato nettamente da Darmian nelle gerarchie. “L’estate di Dumfries può svoltare nei prossimi giorni – scrive la rosea – La trattativa per il rinnovo era rimasta congelata dopo le frizioni dello scorso inverno”.

Dumfries aveva chiesto circa 5 milioni netti a stagione, praticamente il doppio di quanto percepisce attualmente, per firmare un nuovo accordo coi nerazzurri. Adesso la richiesta si sarebbe abbassata vista la mancanza di proposte concrete, avvicinandosi all’offerta di Marotta e Ausilio che è sui 4 milioni l’anno. Un’offerta che Dumfries è “orientato ad accettare”.

Niente cessione (o scambio), D umfries verso il rinnovo con l’Inter

Dumfries potrebbe rinnovare fino a giugno 2027, sulla base di uno stipendio di circa 4 milioni (lo stesso di Dimarco), ovvero quasi 8 milioni lordi. A breve potrebbe esserci un incontro tra la dirigenza interista e il suo agente, un incontro che potrebbe anche portare a un’intesa definitiva.

Con la fima su un nuovo contratto tramonterebbe l’ipotesi cessione, così come quelle di scambio. La più in hype è stata a lungo quella con Wan-Bissaka, il quale peraltro è vicino al trasferimento in Turchia, al Galatasaray per circa 10-12 milioni di euro. Ma si è parlato pure di un possibile do ut des con l’Aston Villa, Dumfries da Emery e Mattu Cash da Inzaghi. Va detto che il tecnico piacentino ha sempre spinto per la conferma dell’ex PSV, divenuta adesso molto concreta.