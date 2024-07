L’Inter ha dato l’annuncio UFFICIALE: l’ex Juve ha firmato

L’Inter ha chiuso un arrivo molto importante nelle scorse ore: l’ex Juve ha già firmato il nuovo contratto con il club nerazzurro

Se sul calciomercato in entrata l’Inter è abbastanza bloccata, e non è detto che le cose cambino a stretto giro di posta, anzi, non è esattamente così in tutti i rami della società nerazzurro. La dirigenza è stata chiamata a prendere delle decisioni importanti anche nelle ultime ore, che potrebbero segnare inevitabilmente il futuro del club.

Basta pensare al settore giovanile, serbatoio di talenti da cui è sempre più importante attingere per definire anche il futuro dei big – l’ha dimostrato anche il recente percorso della Nazionale italiana a Euro 2024. E proprio a quei livelli, i campioni d’Italia avevano da definire il destino della Primavera, che dalla prossima stagione diventerà Under 20, alzando la quota.

Con l’addio, deciso tempo fa, di Cristian Chivu – tra alti e bassi nella sua avventura da allenatore -, la casella di allenatore era rimasta scoperta. Ora sappiamo che il suo posto sarà preso da Andrea Zanchetta. Non è affatto nuovo al mondo Inter, dato che a Milano ha giocato nel 1994-95, rigorosamente nel cuore del centrocampo e ha vissuto anche diversi anni da allenatore.

Zanchetta è il nuovo allenatore della Primavera dell’Inter: le sue prime parole

Non solo, perché dal 2016 ha ottenuto diverse panchine nel settore giovanile della Beneamata. Prima è stata la volta dell’Under 17, poi dell’Under 18, prima di avere l’incarico attuale, sicuramente il più prestigioso e che ha accolto con grande orgoglio e senso di responsabilità.

Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate anche le sue prime dichiarazioni: “Questa è una delle cose che mi rende più felice – ha detto a ‘Inter Tv’ -. Spero di continuare a fare ciò che ho fatto in questi anni, con grande entusiasmo e voglia per accompagnare i ragazzi a esaudire i propri sogni”.

In pochi ricorderanno che Zanchetta ha avuto anche un’esperienza alla Juventus, di cui ha allenato la Primavera solo per una stagione, nel 2013/14, senza convincere più di tanto. Poi è passato all’Alessandria e al Verona, prima di legarsi all’Inter. Il suo posto in Under 18, intanto, è stato preso da Benito Carbone, scatenando anche grosse polemiche da parte di Walter Zenga, che non le ha mandate a dire all’ex attaccante e alla società. Le scelte, in ogni caso, sono state prese e vedremo se saranno quelle corrette.