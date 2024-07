Blitz confermato: Asllani, operazione clamorosa in Serie A

Un club di Serie A prepara un blitz per Asllani. Possibile una offerta importante per convincere l’Inter a cedere il giocatore albanese

Arrivato nell’estate del 2022 dall’Empoli, Asllani nel biennio in nerazzurro non ha trovato lo spazio che si aspettava. Sono 60 le presenze messe a referto dal centrocampista albanese con l’Inter, con un solo gol segnato. Nonostante questi numeri, ,Simone Inzaghi lo considera un giocatore importante e per questo motivo i nerazzurri potrebbero aprire alla sua cessione in caso di una proposta importante.

Stando alle ultime indiscrezioni, questa potrebbe arrivare da un club di Serie A. La squadra sarebbe fortemente interessata al centrocampista albanese e non è da escludere che nelle prossime settimane possa affondare il colpo per provare a strappare il calciatore al club nerazzurro. Non sarà assolutamente facile visto che in passato Marotta ha rifiutato 22 milioni di euro. Ma la situazione questa volta potrebbe essere differente dalla precedente e non è da escludere, in caso di una offerta importante, una apertura da parte di Marotta.

Calciomercato Inter: Asllani resta in Serie A, pronto un blitz

Nonostante il poco minutaggio in questi due anni con la maglia dell’Inter, il centrocampista albanese si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa e questo ha portato diverse squadre a interessarsi a lui. Per il momento i nerazzurri non hanno intenzione di privarsi dell’albanese, ma davanti ad una offerta significativa tutto potrebbe cambiare.

Secondo quanto riferito da violanews.com, la Fiorentina continua a seguire da vicino Asllani. La Viola ci ha provato già lo scorso anno mettendo sul piatto una proposta di 22 milioni di euro rimandata al mittente da Marotta. Ora la squadra toscana potrebbe fare un nuovo tentativo per mettere a disposizione il centrocampista a disposizione di Palladino. Per convincere i nerazzurri ad aprire al trasferimento servirebbe, però, una offerta intorno 25/30 milioni.

Condizioni che rendono molto complicato il trasferimento di Asllani a Firenze. Senza dimenticare che, nelle scorse settimane, lo stesso centrocampista ha confermato la sua volontà di proseguire la sua avventura con il club nerazzurro.

Ma il calciomercato è ancora molto lungo e non possiamo escludere che, davanti alla possibilità di trovare maggiore continuità durante la stagione, l’albanese possa cambiare idea e magari aprire ad un passaggio alla corte di Palladino in questa sessione di mercato. Poi naturalmente la palla passerebbe ai due club, chiamati a trovare l’accordo economico per arrivare alla fumata bianca.